Predator: in lavorazione un nuovo film della saga

Il The Hollywood Reporter ha rivelato che 20th Century Studios stanno lavorando ad un nuovo film della saga di Predator. Alla regia del progetto è stato chiamato Dan Trachtenberg. Il titolo sarà Badlands.

Il progetto sarà ambientato nel futuro, ed avrà come protagonista un personaggio femminile, così come è avvenuto in Prey. Alla produzione ha lavorato anche lo stesso Dan Trachtenberg. L’ultimo lungometraggio della saga di Predator è uscito in Italia su Disney+ nel 2022.

Il regista Dan Trachtenberg diventerà una figura di rilievo per il franchise di Predator, considerando che la casa di produzione lo vuole mettere al centro della saga anche per altri progetti.

A realizzare la sceneggiatura del nuovo Predator ci sarà lo stesso Trachtenberg, assieme a Patrick Aison. I lavori sul set inizieranno a luglio. Non è stato specificato se il titolo uscirà per la piattaforma streaming o arriverà sul grande schermo.

Da ricordare che la saga di Predator è iniziata con il primo titolo del 1987, che ha avuto anche Arnold Schwarzenegger come protagonista, ed è proseguita nel 1990 con Predator 2. Ci sono stati anche due capitoli sul crossover Alien vs Predator, rispettivamente nel 2004 e nel 2007.