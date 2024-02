Delitti al Maniero Karlov: tutto sull’espansione di Magic: the Gathering che ci riporta a Ravnica

Ravnica è avvolta in una nube di misteriosi assassinii nella nuova espansione di Magic: the Gathering, Delitti al Maniero Karlov. Ecco tutte le info in proposito.

Ravnica è certamente uno dei Piani di Magic: the Gathering più noti, apprezzati e ricchi nella storia del popolare e storico gioco di carte collezionabili. Sono oramai vent’anni che è presente nella lore del gioco e quest’anno torna alla ribalta grazie ai primi set del 2024. Dopo l’arrivo, lo scorso 12 gennaio, di Ravnica Remastered, che ci ha riportato tra le sue strade e nelle sue Gilde tramite il revamp artistico e tecnico di tante delle sue carte più celebri, ecco che il 9 febbraio sarà disponibile per tutti (preceduto dai prerelease di questo fine settimana e dal nostro card reveal) Delitti al Maniero Karlov, nuova espansione che porta una ventata d’aria fresca e nuove dinamiche al GCC Hasbro, sempre in continuo rinnovamento.

In Murders at Karlov Manor / Delitti al Maniero Karlov i giocatori sperimenteranno Ravnica attraverso gli occhi dei suoi investigatori più acuti: una nuova visione del gameplay di Magic sotto la lente d’ingrandimento del genere poliziesco con indizi, segreti, identità nascoste e misteri da svelare. L’accento sul genere è posto così forte che anche il versante artistico e le citazioni pop saranno rivolte al Mistery, e il 23 arriverà anche Ravnica: Cluedo Edition, che combina la coinvolgente e senza tempo esperienza di risoluzione del crimine e il cast di pittoreschi sospettati di Cluedo con la profondità strategica di Magic, il tutto all’interno dell’ambientazione di Ravnica. Un’esperienza autonoma, Ravnica: Clue Edition è un gioco a sé stante che accoglie allo stesso modo gli appassionati di Magic e di Cluedo, per scatenare le loro velleità da detective.

Alquist Proft e l’Agenzia Investigativa Magicologica di Ravnica

Alquist Proft e l’Agenzia Investigativa Magicologica di Ravnica devono scoprire un assassino. Dopo una serie di omicidi (tentati e riusciti) in tutta Ravnica, è gara aperta per scoprire chi sarà il prossimo e chi c’è dietro a tutto questo. La squadra che lavora al caso si allarga, con Kaya (e le sue abilità con gli spiriti) e Kellan (dopo le sue avventure su Eldarine e Ixalan) che si uniscono a Proft per risolvere un mistero che si estende per tutto il piano. La campagna pre-lancio del set si focalizzerà tra le varie cose su tredici enigmi “Mystery Files”, che verranno rilasciati da Wizards of The Coast: prima di tuffarci nelle particolarità narrative e di gameplay di questo set, tuttavia, facciamo un passo indietro e (ri)scopriamo l’organigramma di Ravnica.

L’immenso panorama cittadino di Ravnica – che si estende per l’intero Piano – è un insieme di maestosi saloni, malsani bassifondi e antiche rovine: strati su strati di costruzioni urbane in muratura controllati dalle segrete manovre delle Gilde, le organizzazioni che di fatto muovono questo mondo, di cui la città è l’emblema e centro. Si tratta di una metropoli talmente vasta che da tempo il suo nome è diventato sinonimo del piano stesso. È proprio qui, tra labirinti di strade e imponenti guglie gotiche, che le gilde di Ravnica si contendono il potere: ciascuna delle dieci gilde ha padroneggiato due dei cinque colori di mana, che hanno conferito loro identità culturali e funzioni profondamente differenti.

Le gilde di Ravnica

Per la gilda militare dei Boros (rosso-bianco), la rettitudine è simboleggiata dal fuoco, che risplende con la luce della giustizia. Gli Izzet (blu-rosso), capeggiati nientemeno che da un drago, fondono magia elementale e tecnologia, affermandosi come maestri indiscussi dell’innovazione. Gli esclusivi membri dei Selesnya (verde-bianco) onorano l’altruismo, la cultura e la comunione spirituale, sebbene dall’esterno siano visti come fanatici del culto naturalista. I Golgari, devoti alla morte (nero-verde), controllano un vasto esercito di non morti, che sfruttano anche come forza lavoro, nelle viscere della città.

La Casata Dimir (blu-nero), avvolta da un manto di segretezza, alimenta inquietanti storie di consiglieri necromanti, assassini fantasma e oscuri orrori che strisciano nelle fogne. Gli Orzhov (bianco-nero), schiavi di affari e denaro, seguono una rigida gerarchia caratterizzata da sfarzosità e rituali. I Gruul (rosso-verde) sono una gilda di mendicanti, bande di criminali e saccheggiatori, tutti spinti da pulsioni e istinti primari. Il Senato Azorius (bianco-blu) costituisce il principale corpo legislatore di Ravnica, in contrasto con i demoniaci Rakdos (nero-rosso), che si dilettano con omicidi a sangue freddo e ricerca del piacere. In questo intreccio di politica e caos, i ricercatori dell’Alleanza Simic (verde-blu) lavorano alacremente per proteggere la natura, talvolta modificandola per sopravvivere.

Il potere di ogni gilda è stato mantenuto sotto controllo da un antico accordo, noto come Patto delle Gilde. Tuttavia, quando questo accordo viene meno, divampa ancora una volta il conflitto.

Un misterioso omicidio

E ora c’è stato un omicidio. Una cospirazione molto più grande di quanto sembri. Il primo episodio della storia di Delitti al Maniero Karlov (Fantasmi del nostro passato) getta le basi per il più grande caso mai affrontato da Proft. Con tutti gli occhi puntati a caccia di prove, non mancano certo cittadini di alto profilo da interrogare per scovare indizi. Proft, Kaya, Kellan e altri avranno il loro bel da fare: riusciranno a risolvere il caso più importante di Ravnica? Seguendo Proft e i suoi compagni attraverso Ravnica, i giocatori potranno risolvere un mistero tutto loro. Con le carte e i set di Delitti al Maniero Karlov, i giocatori potranno portare alla luce le tracce di qualcosa di più grande, con una ricompensa finale che attende gli investigatori più infaticabili.

L’Invasione Phyrexiana ha fatto in modo che le Gilde e i loro leader combattessero per difendere Ravnica: ma gli equilibri di potere si sono spostati nel mentre. Niv-Mizzet, il drago a capo degli Izzet, ha riaffermato la sua guida autoritaria e il suo ruolo di protettore supremo di Ravnica, nonostante sia calata una sorta di diffidenza su Izzet e Simic.

Delitti al Maniero Karlov avviene dopo gli avvenimenti de L’Avanzata delle Macchine e l’Invasione Phyrexiana del Multiverso. Il set fa parte dell’Arco Narrativo dell’Omenpath, che si occupa non solo delle conseguenze dell’invasione ma anche dei Planeswalker che stanno perdendo potere. Poco dopo che le Gilde hanno unito le forze per sconfiggere l’Invasione Phyrexiana e dopo aver subito molte perdite si tiene un evento al Maniero Karlov. Ma durante la serata l’ex capo della Gilda dei Simic, Zegana, viene misteriosamente assassinata. Quel che segue è una serie di delitti e tentati omicidi in giro per il Piano, che porteranno ulteriore sospetto tra e all’interno delle Gilde…

I protagonisti

Questi sono alcuni dei personaggi più importanti di questo set:

Kaya è tra le protagoniste della nostra storia. Alle prese con i propri lutti personali causati dall’Invasione Phyrexiana, dopo il ritorno a Ravnica ha perso il suo posto come leader della Gilda Orzhov in favore di Teysa Karlov. Viene vista con sospetto, come tutti i Planeswalker su Ravnica, oramai. Dopo l’omicidio diviene uno degli investigatori di punta del caso.

Alquist Proft: primo tra gli investigatori al lavoro sul caso di omicidio, è stato un membro del senato Azorius.

Kellan è il figlio del Planeswalker Oko, con cui ha viaggiato attraverso diversi Piani; a Ravnica divene membro dell’Agenzia investigativa, unendosi alla ricerca di Kaya.

Ezrim è il capo dell’Agenzia investigativa ravnicana, che si pone come un’istituzione neutrale tra le Gilde; e proprio in funzione della propria neutralità è stata incaricata di investigare sugli assassinii.

Etrata è un’assassina provetta della gilda Dimir, colpevole inconsapevole di un grande delitto. Dopo aver chiarito la propria posizione con Proft, collaborerà con lui al caso dei delitti misteriosi.

Aurelia è pronta a tutto pur di raddrizzare il torto della morte di Zegana: in quanto leader della gilda Boros non solo contribuisce alle indagini ma è pronta a punire e far guerra a chiunque intralci la verità. Per questo sarà anche preda di un tentato omicidio.

Judith vede un’ottima opportunità negli ultimi eventi per fare in modo che i demoniaci Rakdos siano temuti al punto da scatenare atti di violenza e omicidi.

Trostani è la fusione di tre driadi, Oba, Ses e Cim, e giocherà un ruolo molto importante nella storia.

Delitti al Maniero Karlov, calandosi nella tematica delle detective stories e adattandola a Magic, recupera una meccanica classica molto adatta e ne propone addirittura quattro nuove, insieme a un nuovo tipo di carta: vi invitiamo a scoprire tutte le novità sul sito ufficiale del gioco. Inoltre Delitti al Maniero Karlov è la prima espansione a presentare le buste di gioco, il nuovo sistema di buste che combina i Set Booster con i Draft Booster per avere delle buste più vantaggiose in termini di risorse. In più, potrete trovare carte di ogni tipo con i trattamenti buste divertenti, come le carte con trattamento ingrandimento in stile vetrina, ognuna delle quali ci mostra un momento dell’indagine estratto dalla storia.

Osservare più da vicino le prove significa costruire un caso, e grazie al trattamento in stile vetrina alcune carte sembreranno dei veri e proprio dossier da aggiungere al fascicolo dell’indagine. Le Special Guest fanno ritorno in Delitti al Maniero Karlov, con la ristampa di alcune potenti carte di Magic con l’aggiunta di un pizzico dello stile di Ravnica. Le carte Special Guest non sono legali in Standard, ma aggiungeranno varietà e strategie interessanti ai draft. Ogni visita a Ravnica comporta l’avere a che fare con le gilde, e anche i capi gilda che incontriamo possono ricevere trattamenti speciali buste divertenti della città di Ravnica.

Infine, terre impossibili con illustrazione completa amplieranno la tua mente mentre l’ecumenopoli labirintina di Ravnica si estende davanti ai giocatori. Le carte con il trattamento dossier in stile vetrina possono anche presentare inchiostro invisibile, che si rivelerà guardando la carta dalla giusta angolazione, con annotazioni a margine lasciate da Proft in persona. Le carte con lo splendido trattamento della città di Ravnica in stile vetrina possono presentarsi in versione foil serializzata, ognuna con 250 copie in sola lingua inglese. Attenzione: le carte serializzate con il trattamento della città di Ravnica si trovano solo nelle Collector Booster. Le carte serializzate sono sempre in lingua inglese, ma si possono trovare nelle Collector Booster di qualsiasi lingua. Dal punto di vista delle meccaniche, sono identiche alle loro controparti non serializzate. Le carte con il trattamento dossier con inchiostro invisibile e il trattamento della città di Ravnica serializzate sono disponibili solo nelle Collector Booster di Delitti al Maniero Karlov.

Ravnica: Cluedo Edition

In ogni buon mistero c’è sempre qualcosa in più da scoprire. Che tu voi lo conosciate come Clue o Cluedo, avrete l’opportunità di risolvere un omicidio incentrato intorno a Magic. In arrivo il 23 febbraio 2024, Ravnica: Clue Edition (o Ravnica: Cluedo Edition in molte parti del mondo) include sia evocative ristampe che carte mai viste prima in Magic, per un’avventura che combina la coinvolgente e immortale esperienza di investigazione e il cast di eccentrici sospetti di Clue con la profondità strategica di Magic, il tutto calato nell’amata ambientazione di Ravnica. Realizzato dai progettisti di Magic, rappresenta un modo divertente e tematico per condividere il gioco con giocatori nuovi e veterani. Questa esperienza di gioco è autonoma e contiene tutto il necessario all’interno della scatola. Troverete gli iconici sospettati, le stanze e le armi, tutti rappresentati in un’esperienza pronta da giocare.

