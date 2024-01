Murders at Karlov Manor: reveal di due carte in anteprima per Lega Nerd

Ravnica, la vasta città che si estende su un intero pianeta, è sempre stata al centro della ricca trama di Magic: The Gathering. Ora, Wizards of the Coast si prepara a portare i giocatori in un emozionante viaggio attraverso il lato oscuro e misterioso di Ravnica con la prossima espansione, Murders at Karlov Manor. Allontanandosi dai tradizionali set incentrati sulle gilde, questa espansione a tema giallo promette di immergere i giocatori in una narrazione avvincente ricca di detective, sospetti, armi del delitto e persino citazioni della cultura pop, come riferimenti a Scooby-Doo. Wizards of the Coast ci ha inviato due carte in anteprima da potervi rivelare: scopriamole insieme.

Giocoliere Marchiarune

La prima carta che vediamo si chiama Giocoliere Marchiarune, ed è una creatura Sciamano Umano 2/2 che si gioca con un mana rosso e uno nero. La carta, quando entra in campo, darà ad una carta del giocatore a scelta l’abilità sospetta, che la renderà incapace di bloccare ma avrà minacciare (può essere bloccata solo da due o più creature). Il Giocoliere Marchiarune, inoltre, pagando 3 mana incolore, uno nero e uno rosso, e sacrificando una creatura sospettata (che quindi ha l’abilità sospetta), darà -5/-5 ad una creatura bersaglio fino alla fine del turno.

Interessante quindi questa non comune che non solo vi permetterà di variare il vostro campo di gioco rendendo una vostra creatura molto letale, ma inoltre vi permetterà anche di sacrificarla (o in caso, sacrificarne un’altra sospetta) per distruggere (virtualmente) una creatura nemica.

Vai/Vieni

Con Vai/Vieni invece andiamo su una Split Card interessante: potrete giocare una delle due versioni, entrambe molto situazionali. Con Vai, avremo un istantaneo che si può lanciare con un mana blu o un manao rosso, e una creatura bersaglio attaccherà o bloccherà in questo turno, se può farlo. Utile quindi per obbligare l’avversario a bloccare con una creatura che magari ha poca forza ma un’abilità fastidiosa, oppure per far schiantare qualche creatura grande su una Tocco Letale. Con Vieni, invece, avremo una stregoneria che darà alle creature che controlliamo +2/+2 e travolgere, e farà girare a faccia in su una creatura nostra. Per lanciarla servirà avere 4 mana incolore e 2 verdi o rossi, ma usarla con tante creature dalla nostra parte del campo potrebbe a tutti gli effetti chiudere lo scontro.

Murders at Karlov Manor uscirà il 23 febbraio: saranno disponibili i booster Collector e Play (pacchetti con fino a 4 rare), insieme a quattro mazzi Commander pre-costruiti.