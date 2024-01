Dragonlance: L’Ombra della Regina dei Draghi, si torna a Krynn

Tutti quanti conosciamo molto bene Abeil-Toril, il mondo di gioco che tutti chiamano ambientazione delle Forgotten Realms, eppure quella che sta più a cuore nei fan accaniti rimane senza dubbio quella di Dragonlance. Se infatti la prima ha da sempre raccontato storie famose legate a D&D (e ricordiamoci che Baldur’s Gate è una citta di questo setting), Dragonlance ha sempre avuto un tono più epico e un approccio decisamente più marcato verso i Draghi.

Benvenuti su Krynn

Il manuale di gioco nei primi due capitoli apre ai giocatori il mondo di Krynn: un recap della storia, con tanto di anni e riassunti degli avvenimenti, anticipano poi tutte le informazioni legate invece al mondo stesso. Monete, religioni, città e quant’altro trovano spazio all’inizio di questo libro, preparando il Dungeon Master (o informando il giocatore curioso) a tutto quello che verrà dopo.

La trama complessa di Krynn, plasmata da eventi epocali come il Cataclisma e il ritorno della Regina dei Draghi, conferisce al mondo una profondità e complessità uniche. L’innovazione nel sistema di gioco, con nuove razze, background e talenti, arricchisce l’esperienza di creazione del personaggio.

Il primo capitolo, invece, è totalmente incentrato sulla creazione del personaggio: il cuore pulsante di Dragonlance: L’Ombra della Regina dei Draghi risiede non solo nella sua narrazione epica, ma anche nelle meccaniche di gioco uniche che aggiunge al mondo di Dungeons & Dragons. Il secondo capitolo si distingue per l’introduzione di nuove razze, background e talenti, tra cui spicca la Stregoneria Lunare, una sottoclasse per stregoni. Questo non solo arricchisce le opzioni di creazione del personaggio, ma offre agli avventurieri la possibilità di esplorare identità e storie inedite, immergendosi più profondamente nell’affascinante mondo di Krynn. Al secondo capitolo, iniziamo già ad entrare nel vivo.

La Minaccia della Regina dei Draghi

È qui infatti che il libro ci spiega come mandare avanti l’avventura, dandoci tutte le informazioni necessarie e le accortezze da avere per poterla far girare al meglio (parliamo di una campagna pensata dal livello 1 al livello 11). Questo secondo capitolo inoltre ci serve a capire i legami tra i vari personaggi, così da poter strutturare anche l’eventuale roling degli NPC.

L’avventura principale ci conduce attraverso un percorso attentamente calibrato, alternando momenti di pace e intensi tumultuosi di guerra. Questo ritmo accentua l’impatto emotivo dei momenti cruciali e offre un equilibrio tra combattimenti, esplorazione e interazione sociale. Alcuni capitoli saranno lineari, altri invece lasceranno più ampia l’esplorazione, dando quindi un approccio molto versatile all’avventura completa. L’alternanza tra momenti di calma e caotici combattimenti in guerra creerà un’esperienza di gioco bilanciata e coinvolgente.

Il manuale si distingue anche per la sua attenzione all’arte del worldbuilding, con illustrazioni, mappe e ritratti che aprono finestre su un mondo dettagliato e coinvolgente. Mostri inediti e nuovi oggetti magici arricchiscono l’arsenale di D&D, offrendo nuove sfide e opportunità tattiche. Le appendici non sono semplici raccolte di dati, ma guide dettagliate che ampliano il mondo di Krynn. Esse forniscono informazioni approfondite su nemici, alleati e oggetti, permettendo ai Dungeon Master di personalizzare ulteriormente la loro campagna. Questo livello di dettaglio non solo rende Dragonlance: L’Ombra della Regina dei Draghi un manuale completo ma invita i giocatori e i Dungeon Master a esplorare e arricchire il mondo di gioco con dettagli e storie uniche.