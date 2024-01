Festival del Cinema di Berlino 74: ecco tutti i titoli

Sono stati annunciati i titoli di film e serie TV che verranno presentati durante il Festival del Cinema di Berlino 74. Tra questi c’è anche la serie televisiva Supersex, che racconta la vita di Rocco Siffredi. Ricordiamo che la Berlinale si svolgerà dal 15 al 25 febbraio.

Durante il Festival saranno presentati anche i film italiani di Carlo Sironi, Costanza Quatriglio, e la serie Dostoevskij dei fratelli D’Innocenzo.

Ecco tutti i titoli del Festival di Berlino 74.

Cortometraggi

Adieu tortue (Bye-Bye, Turtle) di Selin Öksüzoğlu: Berlinale Shorts

Shi ri fang gu (Sojourn to Shangri-La) di Lin Yihan: Berlinale Shorts

Un movimiento extraño (An Odd Turn) di Francisco Lezama: Berlinale Shorts

Al sol, lejos del centro (Towards the Sun, Far From the Center) di Luciana Merino, Pascal Viveros: Berlinale Shorts

Les animaux vont mieux (Lick a Wound) di Nathan Ghali: Berlinale Shorts

Circle di Joung Yumi: Berlinale Shorts

City of Poets di Sara Rajaei: Berlinale Shorts

Jing guo (Goodbye First Love) di Shuli Huang: Berlinale Shorts

Kaalkapje (Baldilocks) di Marthe Peters: Berlinale Shorts

Kawauso di Akihito Izuhara: Berlinale Shorts

The Moon Also Rises di Yuyan Wang: Berlinale Shorts

Oiseau de passage (Wandering Bird) di Victor Dupuis: Berlinale Shorts

Pacific Vein di Ulu Braun: Berlinale Shorts

Re tian wu hou (Remains of the Hot Day) di Wenqian Zhang: Berlinale Shorts

That’s All From Me (So viel von mir) di Eva Könnemann: Berlinale Shorts

Ungewollte Verwandtschaft (Unwanted Kinship) di Pavel Mozhar: Berlinale Shorts

Stadtmuseum / Moi Rai (City Museum / My Paradise) di Boris Dewjatkin: Berlinale Shorts

Classici e retrospettive

Kohlhiesels Töchter (Kohlhiesel’s Daughters) di Ernst Lubitsch: Berlinale Classics

Supermarkt (Supermarket) di Roland Klick: Retrospective

Shirins Hochzeit (Shirin’s Wedding) di Helma Sanders-Brahms: Retrospective

Fegefeuer (Purgatory)di Haro Senft: Retrospective

Kismet, Kismet di Ismet Elçi: Retrospective

Ich (Me) di Bettina Flitner: Retrospective

Gojira (Godzilla) di Ishirō Honda: Berlinale Classics

Herzsprung di Helke Misselwitz: Retrospective

The Day of the Locust (Der Tag der Heuschrecke) di John Schlesinger: Berlinale Classics

The Departed (Departed – Unter Feinden) di Martin Scorsese: Homage

Deprisa, deprisa di Carlos Saura: Berlinale Classics

Offret (The Sacrifice | Opfer) di Andrei Tarkovsky: Berlinale Classics

Dark Spring di Ingemo Engström: Retrospective

Jesus – Der Film (Jesus – The Film) di Michael Brynntrup: Retrospective

Tian bian yi duo yun (The Wayward Cloud) di Tsai Ming-liang: Berlinale Classics Special

Tobby di Hansjürgen Pohland: Retrospective

Banale Tage di Peter Welz: Retrospective

The Love Parade (Liebesparade) di Ernst Lubitsch: Berlinale Classics

After Hours (Die Zeit nach Mitternacht) di Martin Scorsese: Berlinale Classics

Chapeau Claque di Ulrich Schamoni: Retrospective

Batalla en el cielo (Battle in Heaven) di Carlos Reygadas: Berlinale Classics Special

Denk bloß nicht, ich heule (Just Don’t Think I’ll Cry) di Frank Vogel: Retrospective

Unsichtbare Tage oder Die Legende von den weißen Krokodilen (Invisible Days, or the Legend of the White Crocodile) di Eva Hiller: Retrospective

Im Land meiner Eltern (In the Country of My Parents) di Jeanine Meerapfel: Retrospective

Macumba di Elfi Mikesch: Retrospective

Reifezeit (Time of Maturity) di Sohrab Shahid Saless: Berlinale Classics

Die Deutschen und ihre Männer – Bericht aus Bonn di Helke Sander: Retrospective

Leuchtkraft der Ziege – Eine Naturerscheinung (The Goat’s Intensity) di Jochen Kraußer: Retrospective

Der kleine Godard. An das Kuratorium Junger Deutscher Film (Little Godard) di Hellmuth Costard: Retrospective

Die endlose Nacht (The Endless Night) di Will Tremper: Retrospective

Engel aus Eisen (Angels of Iron) di Thomas Brasch: Retrospective

Berlinale special, e altre categorie

Afterwar di Birgitte Stærmose: Panorama Dokumente

Aguacuario di Jose Eduardo Castilla Ponce: Generation Kplus

Alle die Du bist (Every You Every Me)di Michael Fetter Nathansky: Panorama

All Shall Be Well di Ray Yeung: Panorama

Anaar Daana (Sour Candy) di Nishi Dugar: Generation Kplus

Andrea lässt sich scheiden (Andrea Gets a Divorce) di Josef Hader: Panorama

À quand l’Afrique? (Which Way Africa?) di David-Pierre Fila: Panorama Dokumente

Art Educationdi Maria Lassnig: Forum Special

Averroès & Rosa Parks (At Averroes & Rosa Parks) di Nicolas Philibert: Berlinale Special |

Baldiga – Entsichertes Herz (Baldiga – Unlocked Heart) di Markus Stein: Panorama Dokumente

Baroque Statues di Maria Lassnig: Forum Special

Barrunto di Emilia Beatriz: Forum Expanded

Beom-Joe-do-si 4 (The Roundup: Punishment) di Heo Myeong-haeng: Berlinale Special Gala

Betânia di Marcelo Botta: Panorama

Between the Temples di Nathan Silver: Panorama

Beurk ! (Yuck!) di Loïc Espuche: Generation Kplus

A Bit of a Stranger di Svitlana Lishchynska: Panorama Dokumente

Il Cassetto Segreto (The Secret Drawer) dii Costanza Quatriglio: Forum

Certain Winds prom the South di Eric Gyamfi: Forum Expanded

Chairs di Maria Lassnig: Forum Special

Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital psychiatrique Blida-Joinville, au temps où le Docteur Frantz Fanon était chef de la cinquième division entre 1953 et 1956 (True Chronicles of the Blida Joinville Psychiatric Hospital in the Last Century, when Dr Frantz Fanon Was Head of the Fifth Ward between 1953 and 1956) di Abdenour Zahzah: Forum

Comme le feu (Who by Fire) di Philippe Lesage: Generation 14plus

Couples di Maria Lassnig: Forum Special

Crossing di Levan Akin: Panorama

Cuckoo di Tilman Singer: Berlinale Special Gala

Cu Li Không Bao Giờ Khóc (Cu Li Never Cries) di Lân Phạm Ngọc: Panorama

Cura sana di Lucía G. Romero: Generation 14plus

Death Mask di John Greyson: Forum Expanded

Deda-Shvili an rame ar aris arasodes bolomde bneli (Mother and Daughter, or the Night is Never Complete) di Lana Gogoberidze: Forum Special

Detours while speaking of monsters di Deniz Şimşek: Forum Expanded

Das deutsche Kettensägenmassaker (The German Chainsaw Massacre) di Christoph Schlingensief: Retrospective

Diaries from Lebanon di Myriam El Hajj: Panorama Dokumente

Diese Tage in Terezín (Those Days in Terezín) di Sibylle Schönemann: Forum Special

Disco Afrika: une histoire malgache (Disco Afrika: A Malagasy Story) di Luck Razanajaona: Generation 14plus

Doesarananeun moksori / Yomigaeru Koe (Voices of the Silenced) di Park Soo-nam, Park Maeui: Forum Special

Dostoevskij (Dostoevsky) di Damiano & Fabio D’Innocenzo: Berlinale Special

Elf Mal Morgen: Berlinale Meets Fußball (Eleven Tomorrows: Berlinale Meets Football) di Maximilian Bungarten, Anna-Maria Dutoit, Kilian Armando Friedrich, Indira Geisel, Eva Gemmer, Felix Herrmann, Hannah Jandl, Justina Jürgensen, Hilarija Ločmele, Daniela Magnani-Hüller, Sophie Mühe, Camille Tricaud, Marie Zrenner: Berlinale Special

Ellbogen (Elbow) di Aslı Özarslan: Generation 14plus

Encounter di Maria Lassnig: Forum Special

Exergue – on documenta 14 di Dimitris Athiridis: Berlinale Special

Faruk di Aslı Özge: Panorama

Filmstunde_23 di Edgar Reitz, Jörg Adolph: Berlinale Special

For here am i sitting in a tin can far above the world di Gala Hernández López: Forum Expanded

Fox and Hare Save the Forest (Fuchs und Hase retten den Wald) di Mascha Halberstad: Generation Kplus

Les gens d’à côté (My New Friends) di André Téchiné: Panorama

The Girl Who Lived in the Loo di Subarna Dash: Generation 14plus

Gokogu no Neko (The Cats of Gokogu Shrine) di Kazuhiro Soda: Forum

Goosfand (Sheep | Schaf) di Hadi Babaeifar: Generation Kplus

.

Grandmamauntsistercat di Zuza Banasińska: Forum Expanded

Hako Otoko (The Box Man) di Gakuryu Ishii: Berlinale Special | World premiere

Henry Fonda for President di Alexander Horwath: Forum

Here We Are di Chanasorn Chaikitiporn | with Jarunun Phantachat, Suchanya Kaewsinual

Thailand 2023: Forum Expanded

La hojarasca (The Undergrowth) di Macu Machín: Forum

Hold on to her di Robin Vanbesien: Forum Expanded

Holy Week di Andrei Cohn: Forum

L’ homme-vertige (L’ homme-vertige : Tales of a City) di Malaury Eloi Paisley: Forum

Huling Palabas (Fin) di Ryan Machado: Generation 14plus

The Human Hibernation di Anna Cornudella: Forum

I Don’t Want to Be Just a Memory (Ich will nicht nur eine Erinnerung sein) di Sarnt Utamachote: Forum Expanded

Ihre ergebenste Fräulein (Well Ordered Nature) di Eva C. Heldmann: Forum

In Praise of Slowness di Hicham Gardaf: Forum Expanded

Intercepted di Oksana Karpovych: Forum

In the Belly of a Tiger di Siddartha Jatla: Forum

Un invincible été (Invincible Summer) di Arnaud Dufeys: Generation 14plus

Iris di Maria Lassnig: Forum Special

I Saw the TV Glow di Jane Schoenbrun: Panorama

It’s Okay! (Es ist okay!) di KIM Hye-young: Generation Kplus

Janet Planet di Annie Baker: Panorama

Ještě nejsem, kým chci být (I’m Not Everything I Want to Be) di Klára Tasovská: Panorama Dokumente

Jia ting jian shi (Brief History of a Family) di Lin Jianjie: Panorama

Kaddu Beykat (Letter from My Village) di Safi Faye: Forum Special

Kottukkaali (The Adamant Girl) di Vinothraj: Forum

Lapso (Lapse) di Caroline Cavalcanti: Generation 14plus

Last Swim di Sasha Nathwani: Generation 14plus

Das leere Grab (The Empty Grave) di Agnes Lisa Wegner, Cece Mlay: Berlinale Special

Love Lies Bleeding di Rose Glass: Berlinale Special Gala

Made in England: The Films of Powell and Pressburger di David Hinton: Berlinale Specia

Maria Lassnig Kantate (The Ballad of Maria Lassnig) di Maria Lassnig, Hubert Sielecki: Forum Special

Marijas klusums (Maria’s Silence) di Dāvis Sīmanis: Forum

Maydegol di Sarvnaz Alambeigi: Generation 14plus

Memorias de un cuerpo que arde (Memories of a Burning Body) di Antonella Sudasassi Furniss: Panorama

Mit einem Tiger schlafen (Sleeping with a Tiger) di Anja Salomonowitz: Forum

Muna di Warda Mohamed: Generation 14plus

Myanmar Anatomy di Prapat Jiwarangsan: Forum Expanded Exhibition

Nanacatepec di Elena Pardo, Azucena Losana: Forum Expanded

Nicht nichts ohne Dich (Ain’t Nothing Without You) di Pia Frankenberg: Retrospective

As noites ainda cheiram á pôlvora (The Nights Still Smell of Gunpowder) di Inadelso Cossa | with Inadelso Cossa, Maria Estevão, Moises Langa, Macuacua, Zalina: Forum

No Other Land di Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor: Panorama Dokumente

Oasis di Tamara Uribe, Felipe Morgado: Forum

Oasis of Now di Chee Sum Chia: Forum

Obraza (Resentment | Ressentiment) di Gleb Osatinski: Generation 14plus

On the Battlefield di Little Egypt Collective, Theresa Delsoin, Lisa Marie Malloy, J.P. Sniadecki, Ray Whitaker | with Ray Whitaker, Rachel Burns, Zah-Karri Levy, Towanda Macon, Kyrie Wright: Forum Expanded Exhibition

O Seeker di Gavati Wad: Forum Expanded

The Outrun di Nora Fingscheidt: Panorama

Un pájaro voló (A Bird Flew) di Leinad Pájaro De la Hoz: Generation 14plus

Palmistry di Maria Lassnig: Forum Special

Pa-myo (Exhuma) di Jang Jae-hyun: Forum

Papillon (Butterfly | Schmetterling) di Florence Miailhe: Generation Kplus

Les Paradis de Diane (Paradises of Diane) di Carmen Jaquier, Jan Gassmann: Panorama

Pendant ce temps sur Terre (Meanwhile on Earth) di Jérémy Clapin: Panorama

The Perfect Square di Gernot Wieland: Forum Expanded

The Periphery of the Base di Zhou Tao: Forum Expanded

La piel en primavera (Skin in spring) di Yennifer Uribe Alzate: Forum

Porzellan (Porcelain) di Annika Birgel: Generation Kplus

Preoperational Model di Philip Ullman: Berlinale Shorts

QUEBRANTE di Janaina Wagner: Forum Expanded

Quell’estate con Irène (My Summer with Irène): Carlo Sironi: Generation 14plus

Raíz (Through Rocks and Clouds | Durch Felsen und Wolken) di Franco García Becerra: Generation Kplus

Reas di Lola Arias: Forum

Redaktsiya (The Editorial Office) di Roman Bondarchuk: Forum

Reinas di Klaudia Reynicke: Generation Kplus

Remote Occlusions di Utkarsh: Forum Expanded

Reproduktion (Reproduction) di Katharina Pethke: Forum

Republic di Jin Jiang: Forum

Resonance Spiral di Marinho de Pina, Filipa César: Forum

Room 404di Elysa Wendi, Wai Shing Lee: Forum Expanded

Sarcophagus of Drunken Loves di Joana Hadjithomas & Khalil Joreige: Forum Expanded

Sasquatch Sunset di David & Nathan Zellner: Berlinale Special

Sayyareye dozdide shodeye man (My Stolen Planet) di Farahnaz Sharifi: Panorama Dokumente

Selfportrait di Maria Lassnig: Forum Special

Seven Veils di Atom Egoyan; Berlinale Special Gala

Sex di Dag Johan Haugerud: Panorama

Shahid di Narges Kalhor: Forum

Shapes di Maria Lassnig: Forum Special

Shikun di Amos Gitai: Berlinale Special

Sieger Sein (Winners) di Soleen Yusef: Generation Kplus

Songs of Love and Hate di Saurav Ghimire: Generation 14plus

Spaceman di Johan Renck: Berlinale Special Gala

Spuren von Bewegung vor dem Eis (Traces of Movement before the Ice) di René Frölke: Forum

Sukoun (Amplified) di Dina Naser: Generation Kplus

A Summer’s End Poem (Sommer, Ende) di Lam Can-zhao: Generation Kplus

Supersex di Matteo Rovere, Francesco Carrozzini, Francesca Mazzoleni: Berlinale Special

Tako Tsubo di Fanny Sorgo, Eva Pedroza: Berlinale Shorts

Teaches of Peaches di Philipp Fussenegger, Judy Landkammer: Panorama Dokumente

Techqua Ikachi, Land – mein Leben (Techqua Ikachi, Land – My Life) di Anka Schmid, James Danaqyumptewa, Agnes Barmettler: Forum Special

Tongo Saa (Rising Up at Night) di Nelson Makengo: Panorama Dokumente

Los tonos mayores (The Major Tones | Tonspuren) di Ingrid Pokropek: Generation Kplus

Treasure di Julia von Heinz: Berlinale Special Gala

Turn in the Wound di Abel Ferrara: Berlinale Special

Two Refusals (Would We Recognize Ourselves Unbroken?) di Suneil Sanzgir: Forum Expanded Exhibition

Uli di Mariana Gil Ríos: Generation Kplus

Der unsichtbare Zoo (The Invisible Zoo) di Romuald Karmakar: Forum