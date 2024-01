Il vostro compagno di classe potrebbe essere uno studente “AI-POWERED”

La Ferris State University (Michigan) che ha uno dei tre programmi di IA per laureati negli Stati Uniti, ha sviluppato due studenti di IA che si iscriveranno, questo semestre, come matricole e seguiranno le lezioni insieme a compagni umani. I due studenti IA, che si chiamano Ann e Fry, parteciperanno alle lezioni come qualsiasi altro studente: ascolteranno le lezioni, consegneranno i compiti, parteciperanno alle discussioni in classe, ha detto il professore associato della Ferris State, Kasey Thompson, che sta aiutando a guidare l’esperimento di IA.

“Se vorranno, potranno laurearsi”

Ann e Fry saranno in grado di scegliere i propri corsi e una specializzazione, conseguendo alla fine il diploma di laurea, se lo decideranno, ha detto Thompson. I ricercatori lasciano che siano Ann e Fry a decidere il corso del loro percorso universitario. “Come ogni studente, la nostra speranza è che continuino la loro esperienza educativa fino a raggiungere il dottorato di ricerca“, ha dichiarato Thompson. “Ma stiamo letteralmente imparando man mano, e permettiamo ai due studenti di intelligenza artificiale di scegliere i corsi da seguire. Speriamo che completino il loro corso di laurea e anche quello di specializzazione, e anche oltre. ”

Quindi, cos’è esattamente uno studente di IA?

Secondo la Ferris State, la tecnologia AI utilizza sistemi informatici per simulare l’intelligenza umana, compresa la capacità di eseguire compiti, prendere decisioni, riconoscere il parlato e analizzare le immagini. Ann e Fry sono stati dotati di una propria storia, che sarà utilizzata per aiutarli a completare compiti come la dissertazione di una laurea, ha dichiarato l’università in un comunicato stampa. I ricercatori installeranno sistemi informatici e microfoni nelle aule di Ann e Fry, in modo che possano ascoltare le lezioni dei loro professori e le discussioni in classe. All’inizio Ann e Fry potranno solo osservare la classe, ma l’obiettivo è che gli studenti AI siano presto in grado di parlare durante le discussioni con i colleghi universitari e di avere conversazioni bidirezionali.

Non robot ma bot

Almeno per ora, gli studenti AI-powered non avranno una forma fisica e robotica che camminerà per i corridoi dell’Università. La Ferris State dispone di bot itineranti, ma al momento i ricercatori vogliono concentrarsi sull’esperienza in classe prima di pensare di aggiungere qualsiasi mobilità ad Ann e Fry, ha detto Thompson. Anche se l’idea di avere studenti dotati di intelligenza artificiale sembra uscita da un film di fantascienza, Thompson ha detto che questo è lo stato della tecnologia oggi. La tecnologia dell’intelligenza artificiale si sta evolvendo rapidamente e, secondo il sito web della Ferris State, ha avuto un impatto su tutti i settori, dall’assistenza sanitaria all’istruzione, dal marketing alla logistica. “Sembra così futuristico, ma in realtà è già adesso”.

Qual è l’obiettivo dell’esperimento?

L’obiettivo dell’esperimento con l’intelligenza artificiale è che il personale della Ferris State impari com’è l’esperienza degli studenti oggi, ha detto il prof. Thompson. L’istruzione superiore si è evoluta in modo significativo negli ultimi anni e un numero sempre maggiore di studenti sta prendendo la strada “non tradizionale”, ritardando l’accesso all’università per diversi anni o frequentando i corsi a distanza. “L’idea ci è venuta per aiutarci a capire meglio come aiutare i futuri studenti della Ferris State University“.”Come si presenta l’esperienza dell’istruzione superiore per gli studenti che non si trovano a tre metri dal professore in un’aula tradizionale? Questo è stato l’impulso che ha dato il via a tutto“.

Cosa significa essere uno studente oggi

I ricercatori intendono monitorare quotidianamente l’esperienza di Ann e Fry per capire cosa significhi essere uno studente, dal processo di ammissione e registrazione, a come ci si sente quando si è una matricola in una nuova scuola. La facoltà e il personale utilizzeranno poi quanto appreso per trovare il modo di rendere l’istruzione superiore più accessibile. Il programma di intelligenza artificiale dell’università è stato sviluppato in collaborazione con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, l’Agenzia per la Sicurezza Nazionale, il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale e Amazon Web Services.

“Più usiamo l’intelligenza artificiale, più vediamo di cosa è capace”

“La Ferris State è leader nell’educazione all’intelligenza artificiale e può sfruttare la sua esperienza per utilizzare la tecnologia che insegniamo per rafforzare la nostra capacità di leadership“, ha dichiarato Molly Cooper, professoressa di sicurezza informatica, cybersecurity e intelligenza artificiale della Ferris State. “Più usiamo l’intelligenza artificiale, più vediamo di cosa è capace e come possiamo usarla per fare le cose in modo più efficiente ed efficace“. Il mese scorso, la Ferris State ha ospitato il suo primo AI Day, in cui gli studenti delle scuole superiori hanno potuto partecipare a una serie di mostre interattive e workshop, tra cui un Deepfake Lab, un AI Social Engineering Lab, corse di veicoli autonomi, lavoro con Chat GPT, e l’uso dell’AI nello spazio e nella cybersicurezza satellitare. Circa 300 studenti delle scuole superiori della zona hanno partecipato all’evento del 1° dicembre presso il nuovo Centro per l’Apprendimento Virtuale dell’università, inaugurato quest’autunno, che ospita corsi di laurea tra cui Sicurezza delle Informazioni e Intelligenza/Artificial Intelligence-Project Management e Professional Exports Production.