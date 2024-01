Solo Leveling: su Crunchyroll l’anime dalla celebre web novel

L'attesa serie anime tratta dalla web novel coreana di successo Solo Leveling è ora in streaming in esclusiva su Crunchyroll, in duecento territori in tutto il mondo

Crunchyroll, in collaborazione con Aniplex, ha lanciato l’attesissimo adattamento anime del sensazionale manhwa coreano, Solo Leveling, che ha fatto il suo debutto globale sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll nei giorni scorsi, a partire dal 6 gennaio, raggiungendo gli spettatori in 200 territori in tutto il mondo in versione sottotitolata: presto sarà disponibile anche doppiata.

La serie anime Solo Leveling è adattata dal web novel coreano più venduto scritto da Chugong, che è stato successivamente adattato in un webtoon e manhwa nel 2018, con illustrazioni di DUBU. Solo Leveling è animato dall’acclamata A-1 Pictures (Sword Art Online), con grafica in movimento di Production I.G (Attack on Titan, PSYCHO-PASS). La serie è diretta da Shunsuke Nakashige (Sword Art Online). Da segnalare nello staff tecnico, la musica di Hiroyuki Sawano (Attack on Titan) e TOMORROW X TOGETHER (band K-pop), il design dei personaggi di Tomoko Sudo e il design dei mostri di Hirotaka Tokuda. Asa Suehira, Chief Content Officer di Crunchyroll, ha espresso entusiasmo per il progetto, affermando:

In Crunchyroll siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per catturare il nostro pubblico con storie accattivanti da tutto il mondo. Solo Leveling è una serie innovativa che ha suscitato l’attenzioen dei fan di tutto il mondo e siamo entusiasti di far parte del viaggio per dare vita a questo straordinario manhwa come anime. La nostra collaborazione con Aniplex simboleggia il nostro impegno nel fornire contenuti diversificati e di alta qualità per i nostri spettatori.

Sinossi:

Dicono che tutto ciò che non ti uccide ti rende più forte, ma non è questo il caso del cacciatore più debole del mondo, Sung Jinwoo. Dopo essere stato brutalmente massacrato dai mostri in un dungeon di alto livello, Jinwoo è tornato con il Sistema, un programma al quale solo lui può accedere, che gli sta facendo completare i vari portali, colegamento tra il mondo umano e quello dei mostri. Ora, è destinato a scoprire i segreti che si nascondono dietro ai suoi poteri e al dungeon che li ha generati.

