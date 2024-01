WhatsApp: arrivano aggiornamenti sui backup illimitati

Conoscete tutti la chat di messaggistica istantanea di WhatsApp che permette di scambiarsi foto, messaggi vocali e documenti in pochi istanti. Bastano pochi passaggi per chattare con gli altri utenti in privato o nei gruppi.

Potete archiviare nella galleria del telefoto video, fotografie e documenti, ma la stessa app si impegna a salvare il materiale pubblicato nelle chat con il famoso backup gratuito sul Drive di Google.

Backup illimitato addio, quando succederà

Siete pronti a dire addio al backup illimitato di WhatsApp? Scopriamo quanto c’è di vero su questa notizia che da qualche giorno mette in subbuglio gli utenti e che cosa accadrà. Specifichiamo subito che cosa s’intende con backup illimitato su WhatsApp. Il termine backup in informatica significa procedere alla duplicazione di file, documenti, foto e video, per non rischiare che vadano persi per sempre. Serve quindi per salvare i vari file presenti sul cellulare giunti tramite l’utilizzo dell’app.

Nel caso dell’applicazione del WhatsApp, il backup illimitato interessa tutte le chat, dove girano ogni giorno foto, video e messaggi vocali annessi, in modo che tutto ciò che è stato pubblicato sulla piattaforma rimanga a memoria e non vada perso. L’intenzione è conservare, quindi, su un supporto di archiviazione esterno all’app stessa ricordi e documenti di vario genere.

Vi sarà capitato spesso di vedere sul cellulare la voce inerente al backup in corso, in quel momento bisogna aspettare che il cellulare finisca la sua operazione di salvataggio dei dati. Per non perdere ricordi e ricorrenze, ricordatevi di controllare la spunta nella sezione impostazioni dell’app, per garantirvi l’esecuzione del backup.

Cosa accadrà con la fine dei back illimitato di WhatsApp?

Fino a oggi è ancora possibile eseguire il backup illimitato di WhatsApp, serve per salvare chat e file su Google Drive che avviene in maniera illimitata per quanto riguarda lo spazio rilasciato agli utenti. Questo però sta per cambiare e sembra che questo mutamento sia già iniziato.

Sta per diventare tutto vero, già con la versione nuova di Beta per Android, sono in tanti gli utenti ad aver ricevuto il messaggio tanto temuto. Qualche tempo fa, altri fruitori del servizio avevano ricevuto con una notifica, la notizia dell’imminente novità, ma era una platea esigua ad averla visualizzata sul proprio dispositivo. Nel 2024, sembra essere una novità ancor più vera e concreta.

La comunicazione dei due colossi WhatsApp e Google

WhatsApp e Google avevano ufficializzato la comunicazione, ma la news appariva come un qualcosa che si sarebbe verificato molto più avanti nel tempo. Prossimamente, pero, con molta probabilità entro qualche mese, il classico backup non sarà più illimitato, questo comporterà il consumo di GB disponibili sul proprio cloud storage di Google, ossia il servizio di archiviazione dati fornito appunto da Google. Si possono salvare file in vari formati. Parliamo di uno spazio di archiviazione gratuito, anche se sussistono aree a pagamento. Come per esempio si può disporre di un piano con un minimo di 100GB di spazio on line al costo di € 1,99 al mese.

Tornando al backup con WhatsApp, ricordiamo che lo spazio di archiviazione è gratuito e riguarda il Drive su Google e interessa fotografie e Gmail. Per quanto riguarda invece iOS, il backup non è mai stato illimitato, rammentando inoltre, che proprio Apple offre uno spazio gratuito di 5GB iCloud; oltre questo limite si richiede il pagamento di un corrispettivo in denaro. Al momento per Android i backup su Drive sono gratuiti da cinque anni. Il trasferimento su Drive del backup di foto e file avviene in maniera automatica, ma per assicurarsi che avvenga, dovete andare nelle impostazioni dell’app, in alto dove ci sono i tre puntini, entrare nelle impostazioni e cliccare sopra la caselle del servizio.