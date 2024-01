25 film da segnare per il 2024

Nonostante l’anno appena finito abbia fatto registrare dei grandi disordini dal punto di vista produttivo dato il doppio sciopero che ne ha caratterizzato l’ultima metà e l’ufficialità della crisi della Disney, per la prima volta non prima per incassi a vantaggio della Universal, il 2024 sembra essere comunque pieno di uscite di titoli attesissimi.

Ci teniamo a dire che questa non è una classifica, ma una lista di 25 film cronologicamente ordinata per uscita e in cui non si troveranno film in uscita a gennaio 2024. Quindi niente Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki (qui la nostra recensione) che è uscito l’1 gennaio o Enea di Pietro Castellitto, The Holdovers – Lezioni di vita di Alexander Payne e Povere Creature di Yorgos Lanthimos, del quale però vi lasciamo il trailer qua sotto, a mo’ di antipasto.

Meno film Marvel, meno presenza Disney in generale, totalmente assente al DC, che necessiterà dei prossimi mesi per strutturarsi e poi ripartire. Il ritorno di due pesi massimi nostrani come Luca Guadagnino (anche se considerarlo parte del cinema italiano è un esercizio piuttosto fantastico) e Paolo Sorrentino, il cui ultimo film ancora senza titolo potrebbe coronare una stagione che può già vantare il sequel del Joker di Todd Phillips e di Dune di Denis Villeneuve, ma anche il nuovo film di Bong Joon-Ho dopo la vittoria agli Oscar e tanto altro ancora.

25 titoli, 25 film, qualche grande autore, qualche cineasta in rampa di lancio, tanti generi diversi, qualche approdo dai festival più importanti del 2023 e una marea di sequel e di interesse. Sempre viva il cinema.

1. The Warrior – Iron Claw – 1 febbraio

Produzione A24, The Warrior – The Iron Claw, film diretto da Sean Durkin, è incentrato sulla vicenda della famiglia Von Erich, formata da diverse generazioni di lottatori, che ha avuto un impatto fondamentale nel mondo del wrestling professionistico dagli anni ’60 ai giorni nostri, tanto da portare lo sport ad avere una fama senza precedenti.

Nel cast Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson, Maura Tierney e Lily James.

2. The Green Border – 8 febbraio

Premio speciale della Giuria all’80esima Mostra d’arte cinematografica del cinema di Venezia, l’attesissimo The Green Border di Agnieszka Holland racconta una storia ambientata nelle foreste situate al confine da Bielorussa e Polonia, teatro della terribile crisi migratoria del 2021 causa dal governo bielorusso. In questo evento si mischiano le storie di una famiglia di rifugiati che lotta per attraversare il confine, della loro compagna di viaggio afghana, di una guardia di frontiera polacca che sta per avere un bambino e di un gruppo di attivisti che aiuta i migranti respinti al confine.

3. Past Lives – 14 febbraio

Presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival di gennaio e poi proiettato al 73ª edizione del Festival del cinema di Berlino e alla scorsa Festa del Cinema di Roma, Past Lives di Celine Song ha raccolto un plauso mondiale praticamente unanime. La storia d’amore tra Nora e Hae Sung è quella due giovani coreani innamorati fin dall’infanzia passata insieme nel Paese di origine e poi separati da una vita che ha condotto la giovane a vivere negli Stati Uniti con la famiglia, che si rincontrano dopo decenni.

Nel cast Greta Lee, Teo Yoo e John Magaro.



4. La zona d’interesse – 22 febbraio

Ancora lavoro firmato A24 e Grand Prix Speciale della Giuria al 76º Festival di Cannes, La zona d’interesse è l’ultimo, straordinario, film di un autore cult come Jonathan Glazer, adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 2014 scritto da Martin Amis. La pellicola parla dello sconvolgimento della quotidianità della famiglia di Rudolf Höß, comandante del campo di concentramento di Auschwitz, il quale si trova a dover lasciare sua moglie Hedwig e i loro cinque figli alla cosiddetta area di interesse (Interessengebiet), per motivi di carriera.

Nel cast Sandra Hüller e Christian Friedel.



5. Dune: parte 2 – 28 febbraio

Il primo dei big di questa lista che ha visto la sua data di uscita spostarsi diverse volte, Dune: parte 2 di Denis Villeneuve arriva nelle sale cariche di un’aspettativa enorme anche a causa dei trailer sempre più importanti.

Dopo la fuga nel deserto di Arrakis insieme a sua madre Lady Jessica e ai Fremen a causa del tradimento degli Harkonnen, Paul Atreides è intenzionato a vendicarsi contro il barone Vladimir e, di conseguenza, muovere guerra contro l’imperatore Shaddam IV della casa Corrino. Per farlo il giovane Duca rafforzerà il suo rapporto con Chani e troverà conoscenze proficue, come quella della principessa Irulan Corrino, figlia dell’imperatore e si dedicherà a proseguire la via del “Mahdi”, il messia profetizzato dal popolo del deserto.

Il film vanta un cast corale enorme composto da Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Léa Seydoux, Stellan Skarsgård e Javier Bardem.

6. Ghostbusters – Minaccia glaciale – 28 marzo

Ghostbuster: Minaccia Glaciale diretto da Gil Kenan è il quinto film del franchise inaugurato da Ivan Reitman e sequel di Ghostbusters: Legacy. La famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, ovvero l’iconica caserma dei pompieri di New York e si unisce ai primi Acchiappafantasmi per fronteggiare la minaccia imminente. Fortuna che le vecchie glorie hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret perché stavolta ci vorrà tutto l’aiuto possibile.

Nel cast Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Patton Oswalt, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts, Bill Murray, William Atherton e Kumail Nanjiani.

7. Mickey 17 – 29 marzo

Il nuovo film di Bong Joon-ho si chiama Mickey 17 ed è adattamento del romanzo del 2022 Mickey7 scritto da Edward Ashton. La trama ruota intorno a Mickey Barnes, un impiegato usa e getta, un “sacrificabile” della sua azienda, mandato in avanscoperta sul pianeta ghiacciato Niflheim per verificare la possibilità di una futura colonizzazione. La particolarità della sua figura professionale prevede che ogni volta che una sua replica muore, viene generato un nuovo clone attraverso una stampante 3D, che contiene i suoi ricordi intatti.

Nel cast Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette e Mark Ruffalo.

8. Drive-Away Dolls – marzo

Il secondo lavoro di Ethan Coen in solitaria dopo Macbeth è Drive-Away Dolls. La pellicola racconta la storia di Jamie, uno spirito libero in crisi dopo la fine della relazione con la sua ex ragazza, e della sua amica Marian, che al contrario di lei è molto pudica, ma che ha anche un gran bisogno di lasciarsi andare.

Nel cast Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan, Beanie Feldstein, Colman Domingo, Pedro Pascal, Bill Camp, Matt Damon e Joey Slotnick.

9. May December – 24 aprile

L’attesissimo nuovo film di Todd Haynes, presentata in anteprima al 76esimo Festival del Cinema di Cannes e straconsiderata nella stagione dei premi è May December, pellicola liberamente ispirata alla vicenda di Mary Kay Letourneau, insegnante nota alla cronaca statunitense per l’adescamento del suo allora dodicenne alunno Vili Fualaau, in seguito divenuto suo marito.

Nel cast Natalie Portman, Julianne Moore, Charles Melton e Cory Michael Smith.

10. Challengers – 25 aprile

Challengers è il nuovo film di Luca Guadagnino e la pellicola che doveva aprire Venezia80 prima dell’inizio dello sciopero SAG-AFTRA, divenuto ad oggi oggetto di interesse spasmodico. Il titolo parla della vita di Tashi Duncan, promessa del tennis mondiale, impegnata in un gioco di seduzione con altri due tennisti amici tra loro, Art e Patrick. Un triangolo che tornerà a riproporsi più volte.

Nel cast Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist.

11. Il Regno del Pianeta delle Scimmie – 22 maggio

Quarto capitolo della serie reboot de Il pianeta delle scimmie e sequel di The War – Il pianeta delle scimmie, Il Regno del Pianeta delle Scimmie di Wes Ball è ambientato 1uasi 300 anni dopo la morte di Cesare, in un’epoca in cui diverse società di scimmie sono emerse dall’oasi in cui la leggendaria scimmia condusse la sua colonia prima di morire. Dopo un improvviso attacco da parte di un clan guidato da un altro scimpanzé, che ha distorto gli insegnamenti di Cesare, i membri del clan del giovane scimpanzé Noa vengono ridotti in schiavitù. Nella sua avventura per salvarli, Noa unisce le forze con Raka, un orango, e Mae, una ragazza umana.

Nel cast Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand e Peter Macon.

12. If – Gli amici immaginari – 24 maggio

If – gli amici immaginari è il nuovo film a tecnica mista di John Krasinski. La pellicola è incentrata su creature che la maggior parte delle persone, una volta diventate adulte, non riescono più a vedere, nonostante siano stati dei preziosi compagni d’infanzia. Questi amici continuano a esistere, ma si sentono abbandonati e messi da parte una volta che gli amici reali prendono il loro posto.

Nel cast Ryan Reynolds, John Krasinski, Cailey Fleming, Fiona Shaw, Bobby Moynihan, Alan Kim e Liza Colón-Zayas.

13. Furiosa: A Mad Max Saga – maggio

Quinto film del franchise di Mad Max, è il prequel/spin-off di Mad Max: Fury Road del 2015, Furiosa: A Mad Max Saga di George Miller racconta di Furiosa, rapita da bambina dal Luogo Verde delle Molte Madri in cui viveva e accolta sotto l’ala del folle signore della guerra Dementus, il cui esercito di motociclisti arriverà presto a scontrarsi con la potenza rivale di quelle terre desertiche rappresentata da Immortan Joe.

Nel cast Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Alyla Browne, Tom Burke, Nathan Jones e Angus Sampson.

14. Inside Out 2 – giugno

Sequel di Inside Out del 2015, il nuovo film Pixar è Inside Out 2 , debutto alla regia di Kelsey Mann, ci parla di una Riley ormai adolescente, quindi ritratta in un periodo delicato della vita in cui tutto cambia. Come la ragazza anche le sue emozioni Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto affronteranno situazioni inedite con l’arrivo di Ansia, Noia, Invidia e Imbarazzo.

Nel cast Amy Poehler, Phyllis Smith, Tony Hale, Lewis Black, Liza Lapira, Maya Hawke, Kaitlyn Dias, Diane Lane e Kyle MacLachlan.

15. Deadpool 3 – luglio

L’attesissimo terzo capitolo del Deadpool interpretato da Ryan Reynolds e il primo inserito ufficialmente nell’MCU. Di Deadpool 3 di Shawn Levy si sa ancora poco di certo riguardo la trama, anche se ci sono speculazioni praticamente ogni settimana. Quello che invece è certo è il cast intorno al protagonista, composto da Hugh Jackman (che torna ad essere Wolverine), Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Jennifer Garner (che invece riprende i panni di Elektra).

16. Kraven – Il cacciatore – 30 agosto

Il nuovo film del Sony’s Spider-Man Universe sarà Kraven – Il cacciatore di J. C. Chandor, origin story dell’omonimo villain dei fumetti Marvel o, per dirla in un altro modo, la storia dell’immigrato russo Sergei Kravinoff, che ha un’unica missione nella vita: dimostrare a tutti quanti di essere il più grande cacciatore del mondo.

Nel cast Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose, Christopher Abbott e Alessandro Nivola.

17. Beetlejuice 2 – settembre

Uno di quei sequel che si pensava potessero rimanere solamente leggenda è Beetlejuice 2 di Tim Burton. Come il precedente titolo ancora non si sa nulla della trama, ma si sa molto del cast, composto da Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Jenna Ortega, Justin Theroux, Willem Dafoe e Monica Bellucci.

18. Joker: Folie à Deux – 2 ottobre

Una delle punte di diamante della stagione cinematografica 2024 è Joker: Folie à Deux di Todd Phillips, sequel di uno dei film più amati degli ultimi anni. La pellicola sarà un musical ambientato (almeno inizialmente) nel manicomio criminale Arkham Asylum, dove il pagliaccio del crimine farà la conoscenza della futura Harley Quinn.

Il cast sarà composto da Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey.

19. Il gladiatore 2 – 22 novembre

Un altro sequel molto atteso è Il gladiatore 2 di Ridley Scott, che, stando alle indiscrezioni, narrerà la storia di Lucius, figlio di Lucilla, a suo tempo innamorata di Massimo Decimo Meridio. La storia si svolge dopo la morte di quest’ultimo, quando Lucius, che è anche il nipote di Commodo, è ormai un uomo adulto.

Nel cast Paul Mescal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Derek Giacobbi, Djimon Hounsou, Joseph Quinn, Pedro Pascal e May Calamawy.

20. Nosferatu – 25 dicembre

Robert Eggers porta sullo schermo Nosferatu, il secondo remake dell’omonima pellicola di F. W. Murnau dopo la rivisitazione di Werner Herzog. Le informazioni ci parlano di un racconto gotico di ossessione tra una giovane donna tormentata e il terrificante vampiro infatuato di lei, provocando un orrore indicibile nella sua scia.

Nel cast Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Willem Dafoe, Simon McBurney e Ralph Ineson.

21. Civil War

Il nuovo film corale di Alex Garland, che con Civil War continua la sua crociata sci-fi all’interno delle pieghe sociali gli Stati Uniti contemporanei. La pellicola segue il cammino di una fotoreporter che attraversa gli USA del prossimo futuro, dove gli USA si sta combattendo una logorante guerra civile a causa della polarizzazione tra fazioni avverse, mentre due candidati lottano per sedersi sulla sedia presidenziale della Casa Bianca.

Nel cast Jesse Plemons, Kirsten Dunst, Nick Offerman, Cailee Spaeny, Wagner Moura, Sonoya Mizuno, Jefferson White, Karl Glusman, Stephen Henderson, Alexa Mansour, Juani Feliz, Melissa Saint-Amand, Jojo T. Gibbs e Nelson Lee.

22. Love Lies Bleeding

Ancora una quota A24 tra le uscite del 2024, Love Lies Bleeding di Rose Glass racconta la storia d’amore tra la solitaria direttrice di palestra Lou e Jackie, un’ambiziosa bodybuilder diretta a Las Vegas per inseguire il suo sogno. Ma il loro amore scatena presto una serie di violenze, trascinando le ragazze nella rete della famiglia criminale di Lou.

Nel cast Kristen Stewart, Jena Malone, Katy O’Brian, Dave Franco ed Ed Harris.

23. Il colore viola

La pellicola è l’adattamento cinematografico del musical di Broadway “The Color Purple”, a sua volta tratto da Il colore viola, romanzo premio Pulitzer di Alice Walker. È la seconda trasposizione cinematografica del romanzo dopo il film omonimo di Steven Spielberg, tornato come produttore questo Il colore viola, musical diretto da Blitz Bazawule assieme a Oprah Winfrey.

Nel cast Halle Bailey, Taraji P. Henson, Elizabeth Marvel, Colman Domingo, David Alan Grier, Louis Gossett Jr., Corey Hawkins, Aunjanue Ellis, Danielle Brooks, Deon Cole, Stephen Hill, H.E.R., Ciara e Fantasia Barrino.

24. The Bikeriders

Presentato in anteprima al Telluride Film Festival, The Bikeriders di Jeff Nichols, tratto liberamente dal fotoromanzo omonimo di Danny Lyon segue l’ascesa di un club di motociclisti e le vite dei suoi membri, che in un decennio passano dall’essere degli outsiders a una vera banda.

Nel cast Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy, Michael Shannon, Mike Faist, Boyd Holbrook, Damon Herriman, Karl Glusman e Norman Reedus.

25. The Shrouds

The Shrouds di David Cronenberg è il nuovo progetto horror del leggendario cineasta canadese che lui stesso ha definito il suo più intimo e racconta la storia di un vedovo in lutto, che costruisce un dispositivo innovativo per aiutare le persone a connettersi con i morti.

Nel cast Vincent Cassel, Diane Kruger e Guy Pearce.