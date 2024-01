GPT Store: è previsto per questa settimana il lancio dell’app di OpenAI

OpenAI, la potenza dell’intelligenza artificiale, si prepara a un nuovo capitolo rivoluzionario: l’apertura del GPT Store. Un’esperienza unica in arrivo che promette di trasformare radicalmente la creazione e l’accesso alle applicazioni basate sui modelli di intelligenza artificiale GPT. L’annuncio, anticipato durante il DevDay di OpenAI l’anno scorso, ha subito alcuni ritardi a causa di cambiamenti nel vertice dell’azienda. Tuttavia, ora è giunto il momento di svelare il potenziale di questa piattaforma e le opportunità che offre agli sviluppatori e agli utenti.

Un Nuovo Paradigma: GPT come App

Il GPT Store sarà la vetrina delle applicazioni personalizzate create dagli sviluppatori utilizzando i modelli di intelligenza artificiale di OpenAI, come il rivoluzionario GPT-4. Tuttavia, entrare nello store richiederà alcuni accorgimenti : gli sviluppatori dovranno adeguarsi alle linee guida e alle politiche di utilizzo aggiornate di OpenAI, garantendo la conformità dei loro prodotti. Ma qual è il cuore di questa iniziativa? La democratizzazione della creazione di applicazioni di intelligenza artificiale generativa. L’accesso facilitato alla tecnologia GPT potrebbe ridimensionare il panorama delle società di consulenza che si basano sulla costruzione di modelli simili per i clienti.

Costruire senza Codice: GPT Builder

Uno degli aspetti rivoluzionari è la facilità nel creare queste applicazioni. Gli sviluppatori non devono essere dei maghi del codice: basta semplicemente descrivere le funzionalità desiderate per il proprio GPT in linguaggio naturale. GPT Builder, lo strumento di costruzione di OpenAI, farà il resto, tentando di creare un chatbot alimentato dall’intelligenza artificiale per soddisfare le esigenze specifiche. In altre parole, non servirà competenza o esperienza di coding e la codifica potrà essere semplice o complessa, quanto lo sviluppatore desidera. Ad esempio, un GPT può essere addestrato su una raccolta di libri di cucina, in modo che possa rispondere alle domande sugli ingredienti di una ricetta specifica. Gli sviluppatori possono semplicemente digitare le funzionalità che desiderano che il loro GPT offra in un linguaggio semplice e lo strumento di costruzione GPT di OpenAI, GPT Builder, tenterà di creare un chatbot alimentato dall’intelligenza artificiale per eseguirle. Da marzo, le terze parti hanno potuto creare e condividere GPT tramite ChatGPT, ma ora, con il GPT Store, la possibilità di pubblicare e distribuire pubblicamente le proprie applicazioni diventa realtà.

Il dilemma dei pagamenti

Un aspetto ancora nebuloso è il modello di guadagno/pagamento per gli sviluppatori. Non è chiaro se il GPT Store offrirà un sistema di condivisione dei ricavi. A novembre, i dirigenti di OpenAI hanno dichiarato che non c’era un piano definitivo per monetizzare i GPT. L’e-mail sul lancio imminente del GPT Store non fa alcun riferimento a ciò che gli sviluppatori possono aspettarsi sul fronte dei pagamenti – se mai ci sarà qualcosa.Tuttavia, l’azienda ha assicurato che ulteriori dettagli verranno svelati prossimamente, alimentando l’attesa e la curiosità nell’ecosistema tecnologico.

Un giorno chiunque sarà in grado di creare la propria chatbot?

Il passaggio di OpenAI da fornitore di modelli a piattaforma aperta è un momento cruciale nel panorama dell’intelligenza artificiale. L’apertura del GPT Store promette di democratizzare la creazione di app AI, ridefinendo il modo in cui queste tecnologie vengono utilizzate e distribuite. Se questa trasformazione sarà una benedizione o una maledizione, è ancora da scoprire. Ciò che è certo è che questo nuovo capitolo dell’intelligenza artificiale promette di essere una svolta significativa, che cambierà il modo in cui interagiamo con l’AI nel nostro quotidiano.