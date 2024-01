Final Fantasy 7 Rebirth: Sephiroth avrà un ruolo più importante e verrà approfondito

Square Enix ha rivelato in questi giorni nuovi dettagli sul ruolo di Sephiroth all’interno di Final Fantasy 7 Rebirth. Tramite le pagine di Game Informer, il team ha rivelato che il personaggio avrà maggiore spazio e verrà ulteriormente approfondito, con elementi che consentiranno ai giocatori di comprendere meglio quali sono le sue motivazioni e la sua evoluzione.

In Final Fantasy 7 Remake c’è l’incontro con Sephiroth e ora, in Rebirth, abbiamo voluto renderlo un antagonista in maniera molto chiara e un obiettivo per i personaggi che dovranno perseguire durante il loro viaggio”, ha spiegato il producer Yoshinori Kitase. “Nel gioco originale, Sephiroth non appariva spesso, ma in questo gioco abbiamo deciso di dargli maggiore spazio.

Abbiamo ritenuto necessario spiegare in maniera molto più accurata di come Sephiroth sia diventato la persona che è in Rebirth. Anche in qualità di sviluppatore ho provato davvero pena nel vedere Sephiroth scoprire la verità e cadere sempre più a fondo nell’oscurità, descrivendo questo nelle sue espressioni. Nel corso di Rebirth credo che i giocatori non solo impareranno a relazionarsi e capire Cloud, ma anche con Sephiroth.”