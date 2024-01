Topolino: il trailer del film horror sul personaggio Disney

Ora che il copyright della primissima versione di Topolino è scaduta, ed è diventata di pubblico dominio, è già pronto un film horror sul personaggio della Disney. Si tratta di un progetto sulla stessa riga di Winnie the Pooh: Blood and Honey. Online è stato pubblicato il trailer di Mickey’s Mouse Trap.

Ecco il trailer del film horror su Topolino, dal titolo Mickey’s Mouse Trap.

Qui sotto trovate la descrizione del lungometraggio:

È il 21esimo compleanno di Alex, ma la ragazza è bloccata nella sala giochi durante l’ultimo turno di lavoro. Per questo motivo i suoi amici decidono di farle una sorpresa, ma un assassino mascherato vestito da Topolino decide di fare un gioco assassino, rendendo protagonista la stessa Alex assieme ad i suoi amici.

Alla regia del progetto c’è il filmmaker Jamie Bailey, che ha dichiarato:

Abbiamo voluto divertirci con il personaggio di Topolino. La storia vede il Topolino di Steamboat Willie impegnato ad uccidere delle persone. Vogliamo solo divertire proponendo questa versione del personaggio.

Ancora non è stata diffusa una data di distribuzione del titolo. Nel cast dello slasher horror con protagonista Topolino sono inclusi Sophie McIntosh, Callum Sywyk, Allegra Nocita, Ben Harris, Damir Kovic, Mackenzie Mills, Nick Biskupek, e Simon Phillips.

Ricordiamo che la prima versione di Topolino e di Minnie è di pubblico dominio a partire da ieri, 1 gennaio. Questo perché la legge sul copyright fa scadere i diritti dopo 95 anni, ed il cortometraggio Steamboat Willie è stato distribuito nelle sale cinematografiche nel 1928.

E lo stesso vale anche per il cartone animato L’aereo impazzito, dal titolo originale Plane Crazy. Anch’esso vede come protagonisti Topolino e Minnie.

Nonostante ciò la Disney è intenzionata a proteggere le versioni più moderne di Topolino, continuando ad associarle al proprio marchio. Lo scorso anno è stato diffuso un documentario che celebrava la storia del personaggio, ed in un comunicato la casa di produzione ha dichiarato:

Continueremo a proteggere i nostri diritti nelle versioni più moderne di Topolino e altre opere che rimangono soggette a copyright, e lavoreremo per salvaguardare i consumatori dall’utilizzo non autorizzato della figura di Topolino e degli altri nostri personaggi iconici.

Steamboat Willie: una commedia horror in lavorazione

Ma non finisce qui. Da poco è stato rivelato che sarebbe in lavorazione anche una commedia horror su Steamboat Willie. Alla regia del progetto ci sarà Steven LaMorte. La produzione del titolo inizierà nel periodo primaverile.

Lo stesso regista ha dichiarato:

Steamboat Willie ha portato gioia a tante generazioni, ma sotto quell’aspetto allegro si nasconde un potenziale di puro terrore. Quello che stiamo mettendo in piedi è un progetto che sognavo da tempo, e non vedo l’ora di svelare al mondo questa versione contorta di un personaggio così amato.

Nel film il personaggio non verrà chiamato Topolino, bensì Steamboat Willie, proprio per non andare contro il copyright che vige sulla versione moderna del character. Secondo LaMorte:

Stiamo lavorando in maniera diligente per assicurarci di non incorrere in sanzioni o problemi di copyright. Questa è la nostra versione di un personaggio di pubblico dominio. È un viaggio da brivido spaventoso con cuore e umorismo, basato su questo character che tutti conoscono.

Ma cosa si cela dietro questo gusto horror nei confronti di personaggi legati all’immaginario dell’infanzia e fanciullesco? Sappiamo che, fin dai tempi dei fratelli Grimm, il binomio tra orrore e favole è stato davvero forte.

Per questo motivo, dopo lo sviluppo di uno slasher su Winnie the Pooh, il regista del progetto ha espresso l’intenzione di sviluppare un vero e proprio universo horror. Sarebbero inclusi in questo mondo narrativo figure come Bambi, Peter Pan, ed è uscita anche una fantasia riguardo ai Teletubbies.