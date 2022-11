Peter Pan: in sviluppo un film horror dal regista di Winnie the Pooh: Blood and Honey

Dopo l’adattamento live-action che ha visto Winnie the Pooh protagonista di un film horror, è pronto ad essere sviluppato anche un progetto dedicato a Peter Pan, declinato in salsa horror. Il regista sarà lo stesso di Winnie the Pooh: Blood and Honey.

Il titolo del film in sviluppo su Peter Pan è Peter Pan: Neverland Nightmare. Il regista Rhys Frake-Waterfield proporrà un progetto in cui il personaggio protagonista è l’iconico ragazzo che non vuole crescere. La storia è quella di Peter Pan che vive tra i bimbi sperduti, soprannominati in lingua originale “The Lost Boys”, nell’Isola che non C’è. Una sera, durante un giro alla ricerca della sua ombra, Peter si ritrova di fronte a Wendy Darling, e da lì partirà una nuova avventura. Non si hanno dettagli sul fatto se il film horror seguirà o meno le tracce della trama classica di Peter Pan.

Ricordiamo che la storia originale proviene dal romanzo realizzato dall’autore J.M. Barrie del 1902, intitolato in in inglese Adventures in Kensington Gardens. Il personaggio di Peter Pan è apparso anche in altri racconti, tra i quali Peter Pan; or, the Boy Who Wouldn’t Grow Up, Peter Pan in Kensington Gardens, When Wendy Grew Up: An Afterthought, e Peter and Wendy.