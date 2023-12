Baldur’s Gate 3: un video mostra Elijah Wood e Sean Astin alle prese con il GOTY di quest’anno

Le star de Il signore degli Anelli si immergono in un "avventura inaspettata" in questo esilarante video che li mostra alle prese con Baldur's Gate 3.

Un nuovo video pubblicato da Larian Studios mostra due volti ben noti agli amanti del fantasy, Elijah Wood e Sean Astin, mentre giocano a Baldur’s Gate 3. Ad accompagnare le due star de Il signore degli Anelli in questa “avventura inaspettata” c’è Swen Dincke, capo del team.

Il divertente filmato, che trovate qui sotto, mostra i due attori, che interpretano rispettivamente Frodo e Sam nella celebre trilogia cinematografica di Peter Jackson, mentre si divertono ad esplorare il mondo di Baldur’s Gate 3 in un’avvincente sessione multiplayer con la guida di Dincke.

Nel video vi sono parecchi momenti esilaranti con gli attori che si divertono persino a citare scene dell’iconica trilogia come quando Astin nel gioco sconfigge il Phase Spider Matriarch, affermando orgogliosamente di aver “ucciso il grosso ragno… di nuovo”. Un chiaro riferimento alla scena de Il signore degli Anelli: Il ritorno del Re che vede Sam combattere contro il ragno Shelob.

Insomma, una chicca da non perdere per i fan della trilogia del Signore degli Anelli e per chi non ha ancora avuto modo di provare il titolo. Il video, infatti, si sofferma su molte delle caratteristiche principali di Baldur’s Gate 3, vincitore – ricordiamo – del GOTY ai The Game Awards di quest’anno.