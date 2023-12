Baldur’s Gate 3 è il Game of the Year 2023

Baldur’s Gate 3 è stato eletto come miglio gioco dell’anno 2023 durante i The Game Awards. Si è trattato di un vero e proprio plebiscito, con il titolo di Larian che ha guadagnato ben 6 premi: oltre infatti alla statuina del GOTY, Baldur’s Gate 3 ha guadagnato il premio di miglior RPG, miglior performance dell’attore Neil Newbon nei panni di Astarion, miglior supporto della community, miglior multiplayer, e miglior scelta dei giocatori.

Questa grande avventura era chiaramente tra i nomi favoriti per la vittoria, e si è contesa il premio finale soprattutto con Alan Wake 2, che si è meritato ben 3 statuine, ovvero quelle di miglior Art Direction, miglior narrativa, e miglior Game Direction.

Gli altri nominati per il gioco dell’anno hanno raccolto alcune premiazioni qua e là, come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che ha vinto il premio come miglior action/adventure game, e Super Mario Bros. Wonder che si è meritato il premio di miglior titolo per famiglie. Resident Evil 4 ha vinto il premio dedicato alla sua modalità VR, mentre Marvel’s Spider-Man 2 è uscito dall’auditorium a bocca asciutta.

Altro titolo che è riuscito a guadagnare più di un premio, è stato Forza Motorsport, che si è aggiudicato la doppietta per il miglior gioco sportivo e miglior innovazione nell’accessibilità (ben 2 premi su 2 nomination).