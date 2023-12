Zack Snyder: per Christopher Nolan è il regista che ha più influenzato i cinecomics e gli sci-fi moderni

Zack Snyder è sempre stato un regista divisivo, ma, di recente, ha trovato il supporto di un filmmaker di eccezione: stiamo parlando di Christopher Nolan. L’autore del Cavaliere Oscuro ha dichiarato che Snyder è stato il regista che ha più influenzato il modo di fare cinecomics e sci-fi di oggi.

Ecco le sue parole:

Non c’è film di fantascienza sui supereroi in uscita in questi giorni in cui non veda una certa influenza di Zack. Quando guardi un film di Zack Snyder, vedi e senti il ​​suo amore per le potenzialità del cinema. La sua cifra è quella di saper lavorare all’interno del fantastico, di creare realtà più grandi, ma, allo stesso tempo, anche di commuoverti ed emozionarti.