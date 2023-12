Lucca Comics & Games Rewind: online una library di video reportage ufficiali

Con l’arrivo dell’inverno arrivano sul canale Youtube ufficiale di Lucca Comics & Games le registrazioni di moltissimi degli incontri che si sono svolti dal 1° al 5 novembre scorso durante l’edizione 2023, per rivivere le emozioni dei giorni lucchesi o per guardare comodamente da casa l’appuntamento perduto. Un modo per approfondire, per trascorrere le feste in compagnia della grande community di Lucca. La library sarà in costante aggiornamento per accompagnarci fino alle porte della primavera 2024; sarà possibile rivedere spettacoli e dibattiti, performance e showcase, interviste e video “best of”: questa la playlist 2023.

Disponibili inoltre su RaiPlay – solo fino a fine febbraio – invece, gli Original, i documentari prodotti da Lucca Comics & Games come Garth Ennis – Till the Ends of his Words, che racconta la storia dello sceneggiatore che ha rivoluzionato il fumetto americano negli anni Novanta, partendo dall’Irlanda del Nord fino a New York City, dai suoi grandi successi come Preacher o The Boys, diventati nel tempo anche serie TV estremamente popolari, alle sue storie di guerra, un’immersione a 360° in trent’anni di carriera del ‘Quentin Tarantino dei comics’; o Io porto una piuma, un viaggio attraverso le testimonianze e i ricordi di amici, artisti e colleghi che hanno condiviso il coraggioso percorso di AkaB nel fumetto, le tappe più significative della vita e dell’arte di uno degli autori più irrequieti e originali nel panorama italiano, tra underground e graphic novel.

Sempre su RaiPlay è possibile rivedere lo speciale TGR andato in onda su Rai 3 domenica 5 novembre alle 13.00 per raccontare il mondo di Lucca Comics & Games con alcuni dei protagonisti, oppure i cinque Daily prodotti da Wonderland che, focalizzandosi sui personaggi e i temi più cari al pubblico di Rai 4 e RaiPlay, hanno saputo dare spazio a ospiti, mostre, e alcuni degli eventi clou all’insegna del tema dell’anno, Together.

Per il pubblico più giovane, invece, Rai Gulp ha elaborato un approfondimento molto speciale: We Play TOGETHER con una prospettiva diversa, raccontando Lucca Comics & Games attraverso il linguaggio del videogioco: un avatar, attraverso prove e bonus, conduce lo spettatore sulla mappa di Lucca e attiva i livelli che lo proietteranno all’interno della città per scoprire le principali novità della manifestazione dedicata agli amanti del fantastico. Dai fumetti ai videogames, dai giochi da tavolo ai cosplayer, un viaggio senza Game Over!

Leggi anche: