LEGO Animal Crossing: spuntano in rete le immagini dei primi set in arrivo nel 2024

In queste ore, sono spuntate in rete delle presunte immagini che rivelano le box art dei primi set LEGO dedicati ad Animal Crossing, annunciati ufficialmente a ottobre. Nei mesi scorsi erano emersi i nomi ed i prezzi dei 5 set in arrivo a marzo 2024, ma adesso grazie a queste prime immagini possiamo farci un’idea più approfondita di quello che sarà il contenuto dei vari pacchetti.

Come potete vedere dalle immagini che trovate nel tweet qui sotto, i 5 set si presentano curatissimi e ricchi di dettagli. I set nello specifico includono molti dei personaggi più celebri della saga videoludica, le iconiche casette, elementi decorativi e persino la famosissima bottega di Nook.

Here's a look at the packaging and box art for the LEGO Animal Crossing sets coming in March 2024!

So cute and charming – the designers did a fantastic job with the designs!https://t.co/VMo5BH5S9T pic.twitter.com/Uv3QXK3wqk

— Jay Ong 🇺🇦 | Jay's Brick Blog (@jayong28) December 18, 2023