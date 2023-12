The Last of Us: il gioco multiplayer è stato cancellato

Il videogioco multiplayer di The Last of Us è stato ufficialmente cancellato da Naughty Dog. Ecco i dettagli.

Il videogioco spin-off di The Last of Us, che sarebbe stato sviluppato come un multiplayer, è stato ufficialmente cancellato. L’annuncio è arrivato attraverso Naughty Dog.

Naughty Dog ha pubblicato un post sul blog in cui ha spiegato da cosa è nata la difficile decisione di annullare il gioco. Le spese e l’impegno della produzione per la realizzazione del progetto non hanno spinto la casa a portare avanti il gioco. Lo sviluppo di titoli in singolo player richiede meno sforzi, e Naughty Dog è specializzata in questo genere.

Ecco le parole della casa di produzione:

Con l’avvio della produzione a pieno regime, l’enorme portata delle nostre ambizioni è diventata chiara. Per pubblicare e supportare The Last of Us Online dovremmo impiegare tutte le risorse del nostro studio per lavorare sui contenuti post-lancio negli anni a venire, con un grave impatto sullo sviluppo dei futuri giochi per giocatore singolo. Quindi, avevamo due strade davanti a noi: diventare uno studio esclusivamente di giochi di questo genere, o continuare a concentrarsi sui titoli per giocatore singolo che hanno definito l’impronta di Naughty Dog.

Dopo anni di attesa rispetto all’annuncio, tutto ciò che è stato diffuso online riguarda concept art e dettagli molto vaghi. All’inizio di quest’anno era stato dichiarato che il gioco multiplayer di The Last of Us era stato messo in stand by. Il tutto riguardava dei problemi di sviluppo del progetto. Ed alla fine, si è arrivati alla cancellazione definitiva.