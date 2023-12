Tekken 8: Demo disponibile e Story Trailer

Il 26 gennaio arriverà, nei negozi e negli Store online, Tekken 8, nuovissimo capitolo della saga Bandai Namco di picchiaduro, in esclusiva per PlayStation 5, PC e Xbox Series X|S. Nell’attesa, ecco arrivare non solo un inedito e ricco Story Trailer, ma anche la demo ufficiale pubblica del gioco: per ora solo in versione PS5 (la trovate qui), ma dovrebbe arrivare anche per PC e Xbox, a tempo debito.

La rivalità continua tra le famiglie Kazama e Mishima. Tekken 8 continua la tragica saga della linea di sangue Mishima e dei suoi terribili match padre-figlio che scuotono il mondo. Dopo aver sconfitto suo padre, Heihachi Mishima, Kazuya continua la scalata alla conquista del dominio globale, usando le forze della G Corporation per muovere guerra al mondo. Jin, suo figlio, è costretto ad affrontare il suo destino a testa alta mentre si riunisce con la madre perduta da tempo e cerca di fermare il regno del terrore di suo padre Kazuya. Mentre il potere di Kazuya continua a crescere e la G Corp continua a seminare il caos in tutto il mondo, l’unico che può fermarlo non è altri che suo figlio, Jin, il quale possiede un enorme potere, che potrebbe distruggere o salvare il mondo.

Molte delle nuove modalità e funzionalità in arrivo in Tekken 8 sono disponibili nella demo. Nella modalità VERSUS ci saranno Jin, Kazuya, Paul e Nina come personaggi giocabili. I livelli disponibili sono URBAN SQUARE (sera), YAKUSHIMA e SANCTUMCi sarà l’Atto 1 di “The Dark Awakens” nella modalità Storia e nella Arcade Quest, dove potrete godervi la nuovissima modalità per giocatore singolo, un’esperienza coinvolgente che porta i giocatori in un viaggio attraverso le sale giochi giapponesi, mentre affinano le proprie abilità. E Super Ghost Battle, una nuova modalità innovativa progettata per portare i giocatori al massimo delle prestazioni. Preparatevi a combattere ancora con la modalità Versus con quattro personaggi giocabili. Date un’occhiata alla Galleria per vedere i filmati dall’originale Tekken a Tekken 7. Attenzione: i dati di salvataggio della demo non verranno trasferiti al gioco finale.

Tekken 8 vanta trentadue combattenti unici e ridisegnati per l’occasione: padroneggiate il nuovissimo sistema “Heat” e godetevi la grafica sviluppata appositamente per la nuova generazione di console. Con una varietà di contenuti per giocatore singolo da esplorare, come la nuovissima modalità Arcade Quest e un sistema di personalizzazione approfondito sia per i personaggi giocabili che per quelli avatar, Tekken 8 introduce l’esperienza più emozionante di sempre. Pre-ordinate oggi per ricevere un set di Paul Phoenix in aggiunta alle skin avatar esclusive per PlayStation: Tetsujin e Mokujin.

