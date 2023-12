Tesla presenta Optimus Gen 2: il suo robot umanoide di nuova generazione

Il nuovo Optimus Gen 2 segna un balzo in avanti sia in termini di capacità che di sofisticazione, lasciando intendere un futuro in cui i robot trascenderanno l’ambiente di fabbrica per integrarsi potenzialmente nella nostra vita quotidiana.

L’ultima versione di Optimus

Elon Musk ha pubblicato su Twitter un nuovo video che mostra l’ultima versione del robot umanoide di Tesla, Optimus. Il video rivela che Optimus – Gen 2 è stato sottoposto a significativi aggiornamenti rispetto alla sua precedente versione, presentata nel maggio di quest’anno. Optimus Gen 2 vanta un corpo aerodinamico, più leggero di circa 10 kg e dotato di piedi di ispirazione umana con articolazioni migliorate. Questo design più elegante non è solo più lusinghiero dal punto di vista estetico: si traduce in un aumento del 30% della velocità di camminata, un netto miglioramento rispetto ai passi incerti del suo predecessore. Il video presenta anche un segmento umoristico in cui Optimus imita le abilità di Musk nel ballo, che spesso esibisce agli eventi di lancio di Tesla. I movimenti del robot sono ancora rigidi, ma potrebbero diventare più fluidi con l’ulteriore sviluppo.

Musk ha annunciato per la prima volta Optimus nel 2021, affermando che l’obiettivo del robot è quello di “eliminare compiti pericolosi, ripetitivi e noiosi”. Tesla ha mostrato un prototipo di Optimus nel settembre 2022 e ha poi rivelato un importante aggiornamento nel maggio 2023.Il nuovo video dimostra che Optimus ha migliorato l’equilibrio e il controllo del corpo e può muoversi in modo più naturale e aggraziato.

“Mani nuove di zecca”

Forse il progresso più impressionante è rappresentato dalle sue destre “mani nuove di zecca”. Mentre il prototipo della Gen 1 aveva difficoltà anche nella manipolazione di base, Optimus Gen 2 maneggia oggetti delicati con sorprendente finezza. Il video che mostra la manipolazione delicata di un uovo testimonia la sua migliore destrezza, aprendo la strada ad applicazioni più ampie in futuro. Musk nutre grandi speranze per Optimus e ritiene che supererà in valore l’attività automobilistica di Tesla e la tecnologia di guida autonoma.

Il robot che ti andrà a fare la spesa, secondo Musk

“Coloro che sono perspicaci o che ascoltano attentamente capiranno che Optimus alla fine varrà più del settore automobilistico e più della guida autonoma completa. Ne sono fermamente convinto”, ha dichiarato Musk al debutto del robot. Musk prevede anche che Optimus sarà in grado di svolgere diversi compiti per i suoi proprietari umani, come fare commissioni, andare a prendere la spesa o persino giocare. Il robot Optimus di Tesla è ancora in fase di lavorazione, ma sta già suscitando grande interesse ed eccitazione tra i fan e i critici.