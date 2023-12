Monster in My Pocket: in lavorazione una serie live-action

Ora che è in sviluppo una serie TV live-action su Monster in My Pocket, andiamo a riscoprire questi giocattoli da collezione.

Dagli Stati Uniti arriva la notizia che è in lavorazione una serie TV su Monster in My Pocket, si tratta dei giocattoli collezionabili che hanno segnato parte degli anni Novanta, realizzati da Mattel. Approfittiamo di questa notizia per ricordare cosa sono stati i Monster in My Pocket.

A lavorare sul progetto ci saranno Will Smith e Jada Pinkett Smith con i Westbrook Studios, assieme agli Altar Rock Pictures. Attualmente sembra che la casa di produzione sia alla ricerca di sceneggiatori che possano lavorare ad una storia per Monster in My Pocket.

Il materiale a disposizione sarebbe vasto, considerando che la collezione di giocattoli collezionabili di Monster in My Pocket è formata da 200 pezzi. David Boorstein di Westbroock ha dichiarato:

Stiamo notando che esiste una vera fame di progetti che hanno a che fare con l’effetto nostalgia. E Monster in My Pocket ha avuto un impatto culturale veramente vasto. Siamo perciò entusiasti all’idea di ridare vita a questo brand, grazie anche al contributo di Altar Rock Pictures e MEG.

Josh Feldman di Altar Rock Pictures ha aggiunto:

Monster in My Pocket è stato la mia ossessione d’infanzia. Posso dire che è stato uno degli ultimi brand giocattoli capaci di diffondersi su vasta scala.

La storia dei Monster in My Pocket

Monster in My Pocket è un brand creato nel 1989 da Mattel, che è stato capace di vendere ben 500 milioni di pezzi. I giocattoli dei Monster sono stati definiti staction figure: ovvero pupazzetti statici, privi di parti snodate.

Ognuno dei Monster rappresentava un mostro legato all’immaginario culturale. Ad ogni mostro era legata una card, che ne descriveva la storia e le caratteristiche fisiche.

I personaggi più popolari furono il vampiro, l’uomo lupo, lo zombi, lo yeti, Furono ben undici le serie legate a Monster in My Pocket, che produssero un totale di 200 personaggi. In Italia non arrivò il totale di questi character.

Ecco l’elenco degli storici mostri che hanno composto la prima serie di Monster in My Pocket: La Grande Bestia, Idra, Lupo Mannaro, Behemoth, Grifone, Tyrannosaurus Rex, Coccatrice, Ciclope, Tengu, Tritone, Kraken, Jǫtunn, Mostro di Frankenstein, Manticora, Karnak, Coatlicue, Big Foot, Baba Yaga, Kālī, Catoblepa, Arpia, Jenny Haniver, Hobgoblin, Windigo, Berretto Rosso, Medusa, Goblin, Cerbero, Zombie

Chimera, Fantasma, Ogre, Vampiro, Roc, Gremlin, Vampira, Ghoul, Fantasma dell’Opera, Scienziato Pazzo, Pantera Alata, Mummia, Caronte, La Bestia, Strega, Jack il Saltatore, L’Uomo, Invisibile, Scheletro, Il Gobbo.

A Monster in My Pocket venne dedicata anche una serie animata, di cui vi mostriamo qui di seguito l’episodio pilota.

Mentre qui sotto trovate il videogioco che è stato realizzato per Nintendo.

Monster in My Pocket ebbe anche dei fumetti realizzati appositamente.

Ricordiamo poi che Dario Moccia ha di recente realizzato una serie di carte collezionabili, pubblicate da Panini, che sono un richiamo a Monster in My Pocket, di cui è grande appassionato. Vi proponiamo di seguito l’intervista fatta a Dario Moccia, in cui viene citato proprio Monster in My Pocket: