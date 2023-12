Kiss: la rock band annuncia che continuerà a suonare per sempre grazie a degli avatar virtuali

La popolare rock band dei Kiss ha annunciato che, attraverso degli avatar virtuali, proseguirà il suo percorso nella musica “dal vivo”. L’annuncio è arrivato durante il tour finale End of the Road.

Qui sotto trovate il video che annuncia questa nuova esperienza musicale dei Kiss, che potrebbe diventare una sorta di avanguardia per mantenere in vita ed in attività i performer musicali più amati.

Nel filmato vediamo come i membri della band dei Kiss abbiano partecipato al progetto di computerizzazione di loro stessi.

Già durante i concerti di New York dell’End of the Road Tour sono stati mostrati dei filmati che hanno fatto notare una parte di questa transizione. A lavorare sulle versioni avatar dei Kiss c’è una produzione top come la Industrial Light & Magic, creata da George Lucas ai tempi di Star Wars.

La Industrial Light & Magic si occuperà del processo di motion capture, e della sincronizzazione delle espressioni facciali degli avatar. Il progetto è finanziato da Pophouse Entertainment, una società che già da alcuni anni organizza concerti generati attraverso il computer.

Attraverso questi avatar, i Kiss avranno delle capacità al di fuori del comune. Gene Simmons, ad esempio, avrà la possibilità di volare sul palco con delle ali da demone; mentre Ace Frehley avrà una chitarra spaziale; e il Catman di Peter Criss suonerà con una batteria magica.

I Kiss sono stati pienamente partecipi di questo progetto, e si sono dichiarati più che disponibili ad avere delle versioni computerizzate di loro stessi, capaci di performare. Gene Simmons ha parlato del suo avatar, come di una versione di sé stesso “più giovane” e iconica.

Il futuro sarà così entusiasmante grazie a mezzi di questo genere- ha continuato Simmons, incalzato anche da Paul Stanley- In questa maniera potremo vivere in eterno. La band non si fermerà mai, e merita di continuare il suo percorso, perché è ancora più grande di noi stessi. Vi assicuriamo che potrete assistere ad i migliori concerti che abbiate mai visto.

I precedenti

Ricordiamo che esistono casi simili a quello di Kiss in versione avatar. Proprio di recente Eminen si è esibito su Fortnite attraverso un suo avatar virtuale, che ha portato tre milioni di persone ad assister all’esibizione, e 147.000 canali Twitch a collegarsi.

Mentre nel 2012, sul palco del Coachella, al fianco di Snoop Dog e di Dr. Dre fu presentato, nientemeno che Tupac. Ed Ulbrich, il capo del progetto creativo realizzato dalla Digital Domain Media Group, ha dichiarato all’epoca:

Quello che avete visto non è un performer proveniente da materiale già edito, con sue vecchie immagini di un live. Il 2Pac sul palco era frutto di una illusione.

La versione virtuale di 2Pac è arrivata al Coachella con le canzoni “Hail Mary” e “2 of Amerikaz most wanted”. All’epoca, oltre alle reazioni entusiaste, furono diversi i dissensi nel portare sul palco una versione virtuale di un artista musicale. Vedremo se la decisione dei Kiss aprirà una nuova e definitiva frontiera nell’industria.