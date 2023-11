Polestar 5: la prima auto elettrica che si ricarica in 5 minuti con un’autonomia di 180 km

Niente più dubbi sull’automobile elettrica: nel 2025 arriva la super batteria, che ti permetterà di eseguire la ricarica in 5 minuti con un’autonomia di 180 km.

Oggi le automobili elettriche sono sempre più vicine alle esigenze degli automobilisti. Se prima potevi avere grossi dubbi sulle automobili elettriche, dal 2025 potrai liberarti da ogni perplessità e acquistare il tuo modello di auto elettrica in tutta tranquillità. Questi veicoli sono in commercio da qualche anno, ma sono ancora tante le perplessità degli automobilisti sul suo uso.

Uno dei tanti dubbi riguardava proprio la ricarica della batteria, che oggi ruba molto tempo, nonché la percorrenza in termini di chilometri. Se i percorsi possono essere superati, è al contempo fonte di preoccupazione per molti automobilisti la localizzazione delle varie postazioni sparse sul grande territorio per la ricarica dell’automobile elettrica.

Entro il 2025 sarà immessa in commercio la batteria a favore dei veicoli elettrici con una batteria che si ricarica in soli cinque minuti, che permetterà di percorrere 180 km. Un vero salto in avanti che conta di offrire al pubblico un veicolo pronto a soddisfare gli appassionati dell’auto e nello specifico, coloro che intendono inoltrarsi nella realtà delle automobili del futuro, ossia, quelle elettriche.

Prototipo in arrivo nel 2024: di cosa si tratta

A prendersi carico del progetto chiamato “100- in -5” è l’azienda israeliana StoreDot, che prevede di presentare un prototipo già nel 2024. Un esperimento dovuto prima di presentare a livello globale la commercializzazione di un veicolo elettrico che garantisca la ricarica in soli 5 minuti. Una di queste batterie che si ricaricano sono in 5 minuiti sarà caricata su un modello, la Polestar 5 GT.

Il progetto prevede l’installazione di una batteria capace di supportare 350 kW. Ciò significa che si raggiungeranno circa 160 km di autonomia prima della ricarica successiva. Il presupposto fondamentale è la velocità della ricarica, che deve avvenire appunto, in soli cinque minuti. Il tempo necessario per permettersi una pausa caffè.

Ricerche e novità per il futuro

Il grande responsabile dell’azienda israeliana, nella figura di Doron Myserfdorf, ha dichiarato che ci sono in cantiere diversi progetti. Al momento stanno eseguendo diverse attività e impiegando molte energie prima di introdurre i loro sistemi in un mezzo in produzione. Il loro intento è provare che potranno portare a termine quanto promesso e lo vorranno dimostrare in tempi ristretti.

Per il 2024 stanno già lavorando per introdurre, afferma sempre Doron, che le loro celle XfC ad alta percentuale di silicio, riusciranno a immettere già nel 2024 delle batterie 100in5, ossia, quelle dalle caratteristiche sopra citate. Lo stesso ha continuando dicendo, che nei prossimi anni arriveranno altri prodotti simili, disponibili entro il 2032.

Il 2028, ha affermato con certezza, sarà l’anno del 100-3, cioè potranno toccare i 160 km di autonomia con una ricarica di soli 3 minuti. Fino al raggiungimento, proprio nel 2032 della fase 100-2. Significa quindi che si sogna in grande, che si aprono prospettive future importanti, garantendo una ricarica elettrica con un’autonomia di 160 km da ricaricare in soli 2 minuti. Ci vorrà più tempo per bere la tua tazza di caffè, che per ricaricare la tua automobile elettrica.

StoreDot è un’azienda che da diversi anni affianca brand importanti nel settore delle automobili, garantendo la realizzazione di batterie per i veicoli elettrici. Stanno lavorando da tempo a questi accumulatori nuovi che avranno la caratterizzazione della super ricarica particolarmente veloce, per garantire il futuro florido dei mezzi elettrici. Già nel 2022 sono stati in grado di raggiungere traguardi di una certa importanza, senza tradire mai le aspettative dei clienti e partner con i quali collaborano da anni.

L’azienda, per loro stessa ammissione, ama la limpidezza, motivo per cui ha mostrato in passato il funzionamento dei sistemi che promettono di realizzare.