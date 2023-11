L’auto volante Samson Switchblade spicca il volo

L’auto sportiva volante Samson Switchblade ha effettuato con successo il suo volo inaugurale dopo anni di sviluppo e test. Il veicolo ibrido ha ancora molta strada da fare prima di essere prodotto in serie e reso disponibile al pubblico, ma ora abbiamo una prova concreta che l’iconica immagine onirica di un’auto volante non è più utopia. La prova del “sogno che diventa realtà” si presenta sotto forma di un video che mostra Samson Switchblade non solo raggiungere un’altitudine di circa 152 metri (500 piedi) nel suo viaggio inaugurale, ma vede anche il veicolo atterrare con successo.

Caratteristiche tecniche

Samson Sky, la visionaria azienda statunitense che ha ideato l’auto sportiva volante Switchblade, la descrive come veicolo a tre ruote, che su strada può raggiungere velocità massime di oltre 200 chilometri orari e in volo raggiunge 320 chilometri orari. Switchblade può percorrere 80 km con un solo serbatoio da 136 litri di carburante (il classico carburante a 91 ottani). Il prezzo di partenza stimato per la Samson Switchblade è di 170.000 dollari (153 mila euro, circa) e Samson ha già ricevuto 2.300 prenotazioni da parte di clienti di 57 Paesi diversi.

Da montare a casa

Siccome Samson Switchblade al momento viene commercializzata e venduto come un velivolo sperimentale, richiede dei lavori di pre- assemblaggio domestici prima di poter essere utilizzato su strada o in volo. Ma se i clienti non hanno un luogo di lavoro adatto per lavorare sullo Switchblade, Samson ha dichiarato che metterà a disposizione un Builder Assist Center con personale competente e tutti gli strumenti necessari per portare a termine il lavoro entro una settimana. In altre parole, sarà necessario un certo assemblaggio, ma Samson aiuterà a facilitare il processo.

Il passaggio dalla “modalità guida” a “modalità volo”

Il passaggio dalla driving mode alla flying mode non è un processo istantaneo. L’attuale prototipo funzionante del velivolo impiega circa tre minuti prima che la coda e le ali si stacchino completamente dal carrello del veicolo e siano pronte per il decollo. Inoltre, per decollare con successo, occorrono 335 metri di pista, il che significa che non si può semplicemente volare per evitare l’ingorgo del traffico durante il tragitto mattutino. Anche se non si sa quali siano i tipi di licenze di cui si avrà bisogno per utilizzare lo Switchblade, è stato chiarito che i viaggi multimodali richiederanno ai clienti di pianificare i loro spostamenti in base agli aeroporti, in modo da poter decollare con successo e prendere quota in sicurezza. Tutto questo rende il veicolo ancora un piccolo elicottero più che una macchina volante. È pur vero che si sta parlando solo di una fase sperimentale e che i voli di prova stanno andando bene. Al momento non si sa ancora quando Samson Switchblade sarà disponibile per l’acquisto, poiché i prototipi di produzione sono ancora in fase di sviluppo. Ma dopo essere stato giudicato idoneo al volo dalla FAA lo scorso anno, è evidente che Sam Bousfield, CEO di Samson Sky, è pronto a soddisfare le richieste dei clienti e a trasformare per sempre il modo in cui guardiamo al trasporto personale.