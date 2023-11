Superman: Legacy – Nicholas Hoult in trattative per Lex Luthor. È l’interprete giusto?

Dopo che è stato in lizza per il ruolo dell’Uomo d’Acciaio, Nicholas Hoult è finito dall’altra parte della barricata: dovrebbe essere lui l’interprete del villain principale di Superman: Legacy, ovvero Lex Luthor. Tutto ciò fa sorgere una domanda: si tratta dell’interprete giusto per il ruolo, ed è questa la parte che calza meglio all’attore?

A esprimersi sul casting di Nicholas Hoult come Lex Luthor in Superman: Legacy c’è già stato Jon Cryer, che ha interpretato l’arcinemico di Superman nell’Arrowverse di The CW dal 2019 al 2021. Secondo quanto riferito da Cryer, Nicholas Hoult “spaccherà assolutamente”.

Fino ad ora Nicholas Hoult ha avuto contatto con il mondo dei cinecomics dalla sponda del cavaliere oscuro: è stato, infatti, tra i candidati per vestire i panni di Batman nel film di Matt Reeves, che ha poi portato Robert Pattinson a diventare il supereroe. E dopo che si era vociferato della possibilità di vederlo come possibile Superman, ora sembra quasi certo il suo ingaggio come Lex Luthor.

Il confronto con i Lex Luthor del passato

Del resto, abbiamo visto in passato situazioni simili, come nel caso di James Franco, candidato al ruolo di Peter Parker nei film di Sam Raimi, e che è, invece, arrivato a interpretare Harry Osborn.

Il ruolo di Lex Luthor è spesso andato a interpreti più in là con gli anni, decisamente più grandi rispetto a coloro che hanno vestito i panni di Superman. Su tutti citiamo il caso di Christopher Reeve e Gene Hackman, con il primo che arrivò a interpretare l’Uomo d’Acciaio nel primo Superman del 1978 a neanche trent’anni d’età, mentre Gene Hackam era un Lex Luthor quasi cinquantenne.

Simile è anche la situazione che ha visto coinvolti Brandon Routh e Kevin Spacey in Superman Returns. Mentre tutt’altra situazione ha visto protagonisti Tom Welling e Michael Rosenbaum, che in Smallville hanno fatto Clark e Lex coetanei. Mentre sul grande schermo una situazione del genere l’abbiamo vista solo con Henry Cavill come Superman e Jesse Eissenberg come Lex Luthor in Batman v Superman. Sia Cavill che Eissenberg sono nati nel 1983.

Superman: Legacy vuole raccontare delle vicende che coinvolgono l’Uomo d’Acciaio nel suo periodo giovanile, e perciò ha senso proporre David Corenswet per la parte, considerando che stiamo parlando di una persona di 30 anni appena compiuti. Mentre Nicholas Hoult ne ha 33.

La domanda a questo punto è la seguente: un attore affascinante e adatto a fare il supereroe come Nicholas Hoult, potrebbe funzionare come villain, e, soprattutto, come Lex Luthor? Il fascino potrebbe essere confacente con il ruolo di un cattivo, considerando che stiamo parlando anche di un miliardario, e perciò di una persona che può attrarre a sé ricchezza, potere, e qualsiasi tipo di persona.

Del resto, anche Jared Leto e Heath Ledger hanno vestito i panni del villain Joker, andando oltre il loro piacente aspetto fisico (con alterne fortune). Inoltre, Nicholas Hoult ha dimostrato di essere un attore versatile su più registri, considerando che, di recente, ha anche interpretato Renfield, un personaggio che mischia la follia, la commedia e l’orrore, al fianco del Dracula di Nicolas Cage, per una prova recitativa non semplicissima.

Le premesse per un ottimo Lex Luthor ci sono tutte. Ora non resta che attendere la conferma di Nicolhas Hoult come villain di Superman: Legacy, e di vederlo all’opera sul set del film atteso al cinema per il 2025.