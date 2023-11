Steam Deck OLED, le impressioni dagli hands-on americani: ne vale la pena?

La scorsa settimana Valve ha annunciato a sorpresa l’arrivo di Steam Deck OLED, nuova scintillante versione del suo PC da gaming portatile che include un nuovo display OLED HDR, una maggiore autonomia della batteria, supporto al Wi-Fi 6E e diverse altre novità.

Il nuovo modello, in arrivo il prossimo 16 novembre, andrà sostituire i due modelli da 64 GB e 512 GB che andranno fuori produzione. In compenso, resterà disponibile per l’acquisto il modello base da 256 GB, tra l’altro anche a prezzo scontato.

La versione OLED di Steam Deck promette di compensare tutti quei limiti che caratterizzano l’attuale modello e anche se conosciamo al momento tutti i dettagli della scheda tecnica del prodotto, la verità è che potremo farci un’idea ben più precisa solo quando riusciremo a metterci le mani sopra. Nell’attesa, però, possiamo comunque rifarci alle impressioni delle testate americane che hanno avuto modo di testarla per un po’, fornendoci una prima recensione del prodotto.

Un upgrade a tutto tondo?

Pubblicati in concomitanza con l’annuncio di Steam Deck OLED, le prime recensioni appaiono tutte più che positive. L’opinione generale dei giornalisti che hanno avuto modo di mettere le mani in anteprima sul prodotto è innanzitutto concorde nel lodare la qualità del display equipaggiato dal nuovo modello di handheld Valve, più grande ed in grado di restituire immagini più nitide e brillanti, con più colori, neri puri e una straordinaria resa dei movimenti

Ovviamente, com’è possibile vedere anche dalle specifiche tecniche del prodotto, i vantaggi non si limitano al solo upgrade del pannello, ma ci sono tutta una serie di novità che rendono questa nuova versione davvero interessante. Sotto la scocca, infatti, troviamo anche una AMD Sephiroth a 6 nm che va a sostituire la APU AMD Aerith a 7 nm del modello base, mentre le memorie RAM passano da 55000 MT/s a 6400 MT/s e lo storage aumenta da 64/512 GB a 512 GB/1 TB.

Ciò vuol dire maggiore capienza e una durata della batteria maggiore del 30-50% rispetto al modello standard. Tutti questi elementi, uniti alla presenza del nuovo display OLED, avrebbero potuto causare un maggiore surriscaldamento del dispositivo, ma Valve ha pensato bene di revisionare anche il sistema di raffreddamento che ora si presenta migliorato e con una ventola più grande. Il tutto all’interno di un dispositivo ancor più leggero.

Ne vale la pena?

Steam Deck OLED, dunque, arriva sul mercato come una sorta di Definitive Edition dell’apprezzato handheld di Valve con diverse migliorie pensate per migliorare l’esperienza di gioco e colmare alcuni dei limiti che andavano a caratterizzare il modello base, primo tra tutti lo schermo LCD. In termini di potenza, però, la versione OLED è pressoché identica all’originale, ma per vedere il vero salto da questo punto di vista, sappiamo già che dovremo attendere l’arrivo di Steam Deck 2.

Se da un lato, però, Valve ha scelto di non incrementare la potenza del suo dispositivo, ha comunque migliorato tutto il resto con l’arrivo di un nuovo display, una durata maggiore della batteria, un Wi-Fi più veloce e tanto altro ancora. Inoltre, per questo nuovo lancio Valve ha adottato una politica dei prezzi più flessibile con dei costi che non si distanziano molto da quelli del modello base. Partiamo, infatti, da uno costo di 569,00€ per la versione da 512 GB e 679,00€ per la versione da 1TB.

Insomma, se eravate indecisi sull’acquisto di Steam Deck, questo è sicuramente il momento migliore per comparla, visto che l’arrivo del nuovo modello sembra essere ancora lontano. La versione aggiornata offre le stesse prestazioni del modello standard, ma con tutti i benefici dello schermo OLED e con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, che non è poco. Motivo per cui anche i possessori di Steam Deck potrebbero pensare ad un passaggio, anche in virtù dei miglioramenti effettuati. Se volete spendere meno, comunque, sappiate che il modello base è disponibile attualmente in sconto a questo indirizzo.