Steam Deck OLED annunciato da Valve: specifiche tecniche, prezzo e data d’uscita

A sorpresa, Valve ha annunciato l’arrivo di Steam Deck OLED, nuova versione del suo PC da gaming portatile che include un nuovo display OLED HDR e tante altre novità. La nuova versione di Steam Deck monta, infatti, un pannello da 7.4 pollici leggermente più grande rispetto al modello standard ed in grado di restituire immagini più nitide e brillanti con luminosità di picco di 1.000 nit e frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Anche la durata della batteria è stata estesa, precisamente del 30-50% rispetto al modello base e garantisce dalle 3 alle 12 ore di autonomia a seconda dell’impiego. Ma non è tutto, poiché Steam Deck OLED è dotato anche di supporto al Wi-Fi 6E, che offre una maggiore larghezza di banda e una minore latenza. Ciò vuol dire il nuovo dispositivo sarà in grado di garantire download più rapidi.

Inoltre, Valve è intervenuta anche sul sistema di raffreddamento, in modo da assicurare una temperatura inferiore con il peso che è stato ridotto del 5% rispetto al modello base per garantire un maggiore comfort nell’utilizzo.

Steam Deck OLED arriverà sul mercato il 16 novembre 2023 in due versioni: una con SSD da 512GB e l’altra da 1TB. La prima versione sarà disponibile al prezzo di 569 euro, mentre la seconda al prezzo di 679 euro. Le vendite apriranno a partire dalle ore 19:00 del 16 novembre presso la pagina dedicata di Steam.

Vediamo le specifiche tecniche complete per entrambi i modelli:

Steam Deck OLED da 512GB

Prezzo: 549 dollari (prezzo in euro al momento non disponibile, dovrebbe aggirarsi tra i 549 e i 579 euro)

SSD NVMe da 512 GB

Schermo OLED HDR 1280 x 800

APU da 6 nm

Wi-Fi 6E

Batteria da 50 Whr; 3-12 ore di gioco (a seconda del contenuto)

Alimentatore da 45 W con cavo da 2,5 m

Custodia

Bundle del profilo di Steam

Steam Deck OLED da 1TB

Prezzo: 679 euro

SSD NVMe da 1 TB

Display OLED 1280 x 800 HDR con vetro acidato antiriflesso di qualità superiore

APU da 6 nm

Wi-Fi 6E

Batteria da 50 Whr; 3-12 ore di gioco (a seconda del contenuto)

Alimentatore da 45 W con cavo da 2,5 m

Custodia con fodera rimovibile

Bundle del profilo di Steam

Filmato di avvio esclusivo

Tema esclusivo per la tastiera virtuale

Inoltre, Valve ha annunciato anche l’arrivo di uno Steam Deck OLED in edizione limitata, con una nuova colorazione per la versione da 1 TB, ma a quanto pare non sarà disponibile in Italia.

Steam Deck LCD: taglio di prezzo per il modello da 256 GB

Per quanto concerne il modello base, Valve ha comunicato che i modelli da 64 GB e da 512 GB andranno presto fuori produzione, mentre il modello da 256 GB andrà incontro ad un notevole taglio di prezzo, scendendo da 549 euro a 419 euro.

Al momento, inoltre, i modelli da 64 GB e da 512 GB sono disponibili per l’acquisto fino ad esaurimento scorte a prezzo scontato. Nello specifico Steam Deck LCD da 64 GB è in vendita a 369 euro, invece di 419 euro. Mentre la variante da 512 GB è acquistabile per 469 euro, anziché 679 euro.

Se siete, dunque, interessati ad acquistare il modello base di Steam Deck questo è sicuramente il momento giusto per farci un pensierino. Trovate tutti i prodotti a prezzo scontato a questo indirizzo.