Marvel Studios: spostati di un anno i prossimi film al cinema, resta solo Deadpool 3. È un bene per l’MCU?

I Marvel Studios hanno spostato le uscite dei prossimi film, per il 2024 resta solo in programmazione Deadpool 3. È un bene per l'MCU?

I Marvel Studios hanno annunciato il posticipo di tutti i prossimi film dell’MCU che dovevano arrivare nelle sale cinematografiche. Solo Deadpool 3 resta in programmazione per il 2024. Tutti gli altri titoli usciranno dal 2025. Si tratta di un qualcosa che può fare bene al Marvel Cinematic Universe? Proviamo a spiegarlo.

Innanzitutto, Captain America: Brave New World, anziché arrivare al cinema il 26 luglio 2024 sarà disponibile dal 14 febbraio 2025. Mentre Thunderbolts è stato spostato dal 20 dicembre 2024 al 25 luglio 2025.

Anche Deadpool 3 ha subito uno spostamento, ma all’interno dello stesso anno: dal 3 maggio 2024, l’uscita è stata spostata al 26 luglio 2024.

Rimane da menzionare lo spostamento di Blade (film che sta avendo una produzione molto tribolata), che, anziché uscire il 14 febbraio 2025, arriverà in sala il 25 luglio 2025.

Tra gli altri film attesi in sala, e che però non hanno subito uno spostamento, possiamo citare Fantastic Four (atteso per il 2 maggio 2025), Thunderbolts (25 luglio 2025), Avengers: The Kang Dynasty (1 maggio 2026), Avengers: Secret Wars ( 7 maggio 2027).

Ci sarebbero in sviluppo anche Armor Wars, Shang-Chi 2, ed il reboot degli X-Men, che però non hanno ancora una data di distribuzione stabilita.

Gli spostamenti di uscita faranno bene all’MCU?

Parlando fuori dai denti possiamo chiaramente dire che dopo Avengers: Endgame il Marvel Cinematic Universe ha perso un po’ di appeal. I titoli successivi usciti in sala, a partire da The Eternals ed arrivando fino a The Marvels (che, quantomeno a livello di critica non sembra aver convinto molto), non hanno conquistato gli appassionati.

Gli unici film MCU che, post Avengers: Endgame, sono riusciti a sortire qualche effetto di un certo rilievo, sono stati Spider-Man: No Way Home (che è stato dirompente anche per il suo approccio al Multiverso), ed il secondo capitolo della saga di Black Panther (che si può definire il vero film d’autore, fino ad ora, dell’MCU, nonché un tributo totale a Chadwick Boseman).

Sembra che i Marvel Studios siano alla ricerca di un nuovo modo di proporsi, e questa è la fase più tumultuosa. Il fatto che si sia parlato ultimamente della possibilità di reinserire nel Marvel Cinematic Universe sia Robert Downey Jr., che Scarlett Johansson e Chris Evans, fa evidenziare che, anche solo a livello di rumor, si sta creando una certa pressione per il ritorno al passato.

Ma il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, è stato chiaro nel sottolineare che non ci sarà questa possibilità (a parte una possibile collaborazione con Scarlett Johansson). L’idea è quella di trovare una nuova strada.

I problemi non mancano, considerando che Jonathan Majors con il suo Kang, che dovrebbe essere il villain simbolo della nuova fase, sta avendo dei problemi extra cinema che lo stanno mettendo in discussione.

Ed anche sul fronte televisivo i Marvel Studios si stanno ristrutturando. L’introduzione del banner Spotlight vuole essere un segnale di allontanamento dalla continuity, per creare storie più focalizzate sui singoli personaggi.

La Marvel deve creare un nuovo affetto ed empatia, operazione non facile, e non pianificabile. Ciò che sarà importante, a questo punto, è ripartire, facendo piccoli passi, e valutando ogni mossa.

Di certo potrà essere un vantaggio il fatto che l’unico titolo in programmazione per il 2024 sarà Deadpool 3, che, tra la forza ed il carisma del personaggio, ed il ritorno di Hugh Jackman come Wolverine, potrebbe rilanciare in maniera forte l’attenzione per l’MCU.