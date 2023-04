Jonathan Majors: eliminata la sua partecipazione da due film

Le accuse di violenze e molestie stanno portando ulteriori frutti negativi a Jonathan Majors: dopo che i rappresentanti dell’attore si son fatti da parte, online è stato rivelato che anche due partecipazioni cinematografiche dell’interprete sono state eliminate. Stiamo parlando del film The Man in My Basement e del biopic su Otis Redding, che non ha ancora un titolo.

Anche le sponsorizzazioni si stanno facendo da parte, considerando che la squadra dei Texas Rangers della MLB (Major League Baseball) ha rimosso Jonathan Majors da una campagna pubblicitaria.

Dei report precedenti hanno rivelato che il manager di Majors, la Entertainment 360 e The Lede Company hanno deciso d’interrompere i rapporti con l’interprete dopo le accuse di violenza domestica che sono state diffuse a fine marzo. Una donna di trent’anni è stata portata in ospedale in seguito a delle ferite al collo procurate dopo un acceso confronto con l’attore che veste i panni di Kang nel Marvel Cinematic Universe.