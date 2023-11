PlayStation Portal: primo video unboxing del nuovo dispositivo dedicato al Remote Play

Spunta online un primo video unboxing di PlayStation Portal che ci consente finalmente di dare uno sguardo più ravvicinato al nuovo dispositivo Sony e di avere anche un’idea più chiara riguardo dimensioni ed ergonomia (anche se per valutare attentamente quest’ultimo aspetto dovremo aspettare di averlo effettivamente tra le mani).

Come è possibile vedere dal video, il dispositivo si presenta alquanto massiccio in termini di dimensioni con il suo schermo LCD da 8 pollici. Nel video, la periferica viene confrontata anche con Steam Deck e il dispositivo risulta effettivamente simile in quanto a dimensioni rispetto a quest’ultimo, ma leggermente più esteso in larghezza. In quanto a peso, però, le differenze si sentono: i due youtuber, infatti, affermano che rispetto a Steam Deck, PlayStation Portal è quasi la metà più leggera.

Positivissimo, a quanto pare, anche il test sull’ergonomia: il dispositivo risulta comunque molto comodo da usare, dato a che a conti fatti si tratta di un Dualsense tagliato a metà e con uno schermo al centro, e poco ingombrante.

Per chi non lo sapesse, ricordiamo che PlayStation Portal è la nuova periferica di Sony dedicata al Remote Play. Non si tratta dunque di una console portatile, ma di un dispositivo permetterà di accendere la propria PlayStation 5 da remoto e di vedere sullo schermo dell’handheld la dashboard di sistema, con tutti i suoi contenuti eseguibili in streaming.

PlayStation Porta sarà disponibile a partire dal 15 novembre 2023.