Addio a Remote Desktop: ecco come prepararsi al passaggio a Windows App

Microsoft ha annunciato la rimozione dell’app Remote Desktop per Windows disponibile nel Microsoft Store. Dal 27 maggio 2025, l’applicazione sarà rimossa completamente dallo store, costringendo gli utenti a migrare verso altre alternative. La decisione si inserisce in una strategia più ampia di consolidamento delle soluzioni software per l’accesso remoto dell’azienda di Redmond.

Nuova era per l’accesso remoto: cosa cambia per gli utenti

Gli utilizzatori di Windows 365, Azure Virtual Desktop e Microsoft Dev Box dovranno necessariamente passare dalla Windows App per continuare ad accedere a questi servizi. Secondo Microsoft, la nuova soluzione offre diversi vantaggi rispetto alla precedente. Tra questi figurano un’interfaccia unificata per accedere a molteplici servizi Windows, schermate home personalizzabili, supporto multi-monitor e risoluzioni di display dinamiche. La Windows App introduce inoltre un’esperienze di lavoro da remoto potenziata con funzionalità come il reindirizzamento dei dispositivi, ottimizzazioni per Microsoft Teams e la possibilità di cambiare facilmente account.

Alternative per le connessioni a PC remoti

Per chi utilizzava l’app Remote Desktop principalmente per connettersi a PC remoti, Microsoft consiglia di passare alla funzionalità già integrata in Windows denominata “Connessione Desktop remoto“. L’azienda ha anche pubblicato una guida ufficiale per aiutare gli utenti meno esperti nella transizione. Tuttavia, è importante notare che anche la Windows App presenta alcune limitazioni. Tra questi, l’impossibilità di utilizzarla in determinati ambienti con autenticazione proxy, come evidenziato dalla documentazione ufficiale consultabile online.