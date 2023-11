Inside Out 2: la spiegazione del teaser trailer del film Pixar

Da poco è online il teaser trailer di Inside Out 2, il sequel del film Pixar che nel 2015 ha ottenuto un grande consenso da parte di pubblico e critica. Dopo aver visto il filmato spieghiamo cosa ci è stato mostrato, e che taglio verrà dato a questo nuovo capitolo.

Ecco il teaser trailer di Inside Out 2.

Questa è la sinossi ufficiale del film:

Inside Out 2 di Disney e Pixar ritorna nella mente dell’adolescente Riley, mostrando il quartier generale delle emozioni che sta subendo un’improvvisa demolizione per fare spazio a qualcosa di completamente inaspettato: nuove emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che da tempo portano avanti le propri mansioni con successo, non sono sicuri di come sentirsi quando si presenta l’ansia. E sembra che non sia sola.

L’analisi del trailer

L’inizio del filmato ci mostra la protagonista Riley diventare più grande, e affrontare la fase dell’adolescenza, sempre accompagnata dalle sue emozioni più vive e vivace che mai.

Un improvviso allarme, che inizia a suonare all’impazzata in un momento di tranquillità mostra come anche la parte emotiva di Riley dovrà ristrutturarsi. Curioso l’accompagnamento musicale che è stato scelto durante questa parte del filmato, considerando che stiamo parlando di Crazy Train di Ozzy Osbourne. La Disney ha deciso di utilizzare un simbolo dell’hard rock e del metal, nonché un’icona dark, per uno dei suoi film.

E del resto ciò che ha colpito del primo Inside Out, sia il pubblico che la critica, è stato il fatto che il lungometraggio animato abbia deciso di affrontare in maniera così decisa e originale una questione importante, ma spesso trascurata come l’emotività, soprattutto nei più piccoli, e nel periodo della formazione di un individuo (non per niente si discute da anni dell’educazione emotiva e sessuale come materie portante d’implemento nelle scuole).

L’elemento nuovo che viene introdotto tra le emozioni di Riley è l’ansia. L’arrivo dell’adolescenza, e l’avvicinamento all’età adulta mette a confronto la ragazzina con sensazioni nuove, e con un senso di insicurezza e disagio che sta alla base dei ragazzi in un certo periodo della loro vita.

Il crescere porta ad affrontare nuove sfide, ed è curioso il fatto che l’ansia sia stata proposta a livello visivo in Inside Out 2, come una figura quasi pagliaccesca, e molto colorata.

Secondo il regista Kelsey Mann, il nuovo personaggio promette di creare scompiglio all’interno del quartiere generale delle emozioni. Ecco le sue parole:

L’ansia è una novità per il gruppo, e non è proprio un tipo che passa in secondo piano. Ciò ha molto senso se ci pensi in termini di ciò che accade nelle nostre menti.

A dare la propria voce per il personaggio di Ansia sarà Maya Hawke, conosciuta per il suo coinvolgimento in Stranger Things. La Pixar ha perciò voluto assegnare ad una giovane attrice lanciatissima il nuovo ruolo cardine di Inside Out 2.

Insieme a Maya Hawke troviamo Amy Poehler come Gioia, Phyllis Smith come Tristezza, Lewis Black come Rabbia, Tony Hale che fa Paura e Liza Lapira come Disgusto.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche nell’estate del 2024.