GTA 6 verrà annunciato questa settimana con primo trailer in arrivo a dicembre

Dopo mesi di rumor e continue indiscrezioni, finalmente ci siamo: a quanto pare, GTA 6 verrà annunciato ufficialmente entro la fine di questa settimana. La bomba arriva direttamente da un nuovo report del giornalista Jason Schreier su Bloomberg che rivela che l’annuncio dell’attesissimo capitolo è ormai davvero imminente con un primo trailer in programma per dicembre, giusto in tempo per celebrare il venticinquesimo anniversario di Rockstar Games.

Le voci riguardanti l’arrivo del reveal si erano effettivamente intensificate nell’ultimo periodo, tant’è che ormai i fan davano praticamente per scontato che il reveal potesse arrivare entro dicembre. Stando a quanto dichiarato dalle fonti di Schreier, però, questo primo reveal non porterà alcuna informazione e dovremo attendere qualche settimana per poter avere un primo sguardo sul gioco.

Ricordiamo che al momento le informazioni sul nuovo capitolo di GTA sono comunque esigue. I pochi dettagli che abbiamo sul successore di GTA V sono quelli che ci sono arrivati tramite il mega-leak di alcuni mesi fa, che ci ha permesso di conoscere alcune delle novità di questo nuovo capitolo, insieme naturalmente alle indiscrezioni spuntate in rete. A questo punto non ci resta che attendere qualche giorno e finalmente avremo modo di scoprire cosa Rockstar ha in serbo per noi per quanto riguarda il futuro della celebre saga di Grand Theft Auto.

