Persona 5 Tactica: il sistema di combattimento al centro del nuovo trailer

Persona 5 Tactica torna a mostrarsi in un nuovo trailer che mette al centro il sistema di combattimento. Per sconfiggere i nemici, in questo nuovo capitolo, dovremo pianificare attentamente le nostre mosse e scegliere con cura equipaggiamento e strategie da mettere in atto.

Il nuovo trailer mostra anche alcuni dei nuovi nemici presenti nel gioco e le diverse modalità di difficoltà che potremo selezionare. Per chi ha dimestichezza con gli strategici, sarà disponibile sin dall’inizio un livello di difficoltà spietato, che per la prima volta nella serie garantirà un livello di sfida elevato già dalla prima run. Vediamo il filmato:

Vi ricordiamo che Persona 5 Tactica è il nuovo GdR tattico ispirato a Persona 5, uno dei titoli più apprezzati della serie. Oltre alle dinamiche di gameplay differisce dall’originale per un piacevolissimo stile grafico super deformed, introducendo al contempo una nuova storia con vecchi e nuovi protagonisti e nemici inediti. Di seguito trovate la sinossi del gioco:

“A causa di uno strano incidente, i Ladri Fantasma si ritrovano a vagare in un bizzarro mondo oppresso da un regime di tirannia. In grave pericolo e circondati da un gruppo militare noto come i Legionari, i Ladri vengono salvati da una misteriosa rivoluzionaria chiamata Erina, che in cambio del loro aiuto propone un accordo allettante. Quale verità si nasconde dietro Erina e l’accordo offerto ai Ladri Fantasma?”

Persona 5 Tactica sarà disponibile dal 17 novembre 2023 su PS5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Al lancio sarà incluso all’interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass.