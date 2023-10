Final Fantasy 7 Rebirth: tutte le quest avranno due versioni, ecco perché

Final Fantasy 7 Rebirth presenterà quest in due differenti versioni. A rivelarlo è stato il director del gioco, Naoki Hamaguchi spiegando che tali variazioni sono legate ad un certo personaggio. Se non avete giocato l’originale e preferite non avere alcuno spoiler sulla trama, vi consigliamo di non proseguire nella lettura.

Il personaggio di cui parla Hamaguchi è Red XIII che, come nel gioco originale, dopo aver visitato Cosmo Canion e aver appreso alcuni elementi importanti sul suo passato e sul padre, va incontro ad un cambiamento importante. Da quel momento in poi, infatti, Red XIII si trasforma in Nanaki, assumendo il suo nome originale e cambiando in maniera radicale la propria personalità.

Questo cambiamento si riflette in un diverso comportamento di Red XIII in tutte le situazioni che incontra nel gioco, cosa che ha spinto il team a creare due “versioni” delle quest, una con Red XIII e una con Nanaki.

Una piccola curiosità divertente che volevo condividere e che è presente nell’originale: forse ricorderete che Red XIII, se andate al Cosmo Canyon, una volta che ci andate, la sua personalità cambia un po’. E considerando che la sua personalità cambia, l’abbiamo progettato in modo che tutte le missioni nel gioco abbiano una versione Red XIII e una versione Nanaki“, le parole di Hamaguchi.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth sarà disponibile dal 29 febbraio 2024 su PS5.

