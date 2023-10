A partire dal 12 novembre, Xbox non permetterà più di utilizzare controller senza licenza ufficiale. I dispositivi presto non funzioneranno più.

Microsoft ha annunciato che non permetterà più ai controller di terze parti non autorizzati di collegarsi alle console Xbox. Nei giorni scorsi, su Resetera molti utenti hanno segnalato di aver ricevuto un avviso su console dopo aver provato a collegare il proprio controller non autorizzato con scritto che il dispositivo sarebbe stato bloccato dopo due settimane dall’utilizzo. In ogni caso, stando a quanto dichiarato da Windows. Central, Microsoft dovrebbe bloccare tutti i dispositivi in questione a partire dal 12 novembre 2023.

Ovviamente, i controller che hanno sulla confezione il logo della licenza ufficiale di Xbox, come ad esempio prodotti Turtle Beach e i Razer non sono da prendere in considerazione. Quindi se possedete uno di questi controller, potete stare tranquilli.

L’obiettivo di tale scelta sarebbe quello di espandere il proprio programma per controller wireless di terze parti approvati per console Xbox per così da ampliare ancora di più la scelta a disposizione dei consumatori. In ogni caso, questa decisione potrebbe far storcere il naso a molti giocatori che dovranno in ogni caso acquistare un nuovo controller ufficiale o con licenza, senza considerare anche l’impatto negativo che tale decisione potrebbe avere sulla community dei picchiaduro.

Prima di lasciarvi, ricordiamo che Xbox offre tutta una serie di controller per la propria console e compatibili con PC, mobile e alcuni marchi di Smart TV. Inoltre, grazie al programma Design Lab, che recentemente ha anche accolto la serie Shift, è possibile creare e personalizzare in ogni parte il proprio controller.