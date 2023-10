They Follow: in lavorazione il sequel di It Follows

David Robert Mitchell realizzerà il capitolo sequel di It Follows, dal titolo They Follow.

Da poco è stato annunciato lo sviluppo di They Follow, il sequel di It Follows, l’horror cult dello scorso decennio. A lavorare sul lungometraggio ci sarà David Robert Mitchell.

Ecco il manifesto annuncio di They Follow.

La protagonista di They Follow, sequel di It Follows, sarà Maika Monroe, che tornerà a vestire i panni del personaggio di Jay Height.

Nel primo film Maika Monroe vestiva i panni di un personaggio che veniva perseguitata da una creatura sconosciuta, dopo che aveva avuto un rapporto sessuale.

Il nuovo lungometraggio sequel di It Follows arriverà nelle sale cinematografiche nel 2024. Le riprese inizieranno l’anno prossimo.

It Follows è uscito nelle sale cinematografiche nel 2014, ed è stato presentato durante il Festival di Cannes. David Robert Mitchell, oltre a lavorare su It Follows ha anche realizzato nel 2018 il titolo Under the Silver Lake.

It Follows è considerato tra i titoli più interessanti usciti nel panorama horror dello scorso decennio. Si tratta di un cult, che si è messo in evidenza, assieme ai titoli di Jordan Peele, e a poche altre produzioni.