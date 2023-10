Matthew Perry: morto l’interprete di Friends

All’età di 54 anni si è spento Matthew Perry, storico interprete di Friends. Gli appassionati lo ricordano nei panni di Chandler Bing. L’attore è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles all’interno di una vasca idromassaggio.

Le autorità hanno trovato Matthew Perry privo di sensi intorno alle 16:00, e non c’erano segni di presenza di droga sulla scena.

Matthew Perry ha ottenuto il riconoscimento internazionale per il suo ruolo di Chandler in “Friends”. Ha ottenuto una nomination al Primetime Emmy nel 2002 per la sua interpretazione nell’iconica sitcom.

Perry ha anche dovuto combattere una battaglia contro l’abuso di sostanze che ha bloccato la sua carriera. Nel 2022 ha pubblicato l’autobiografia “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing: A Memoir”, in cui ha parlato anche della sua esperienza sul come rimanere sobri.

In apertura della sua autobiografia ha scritto:

Ciao, mi chiamo Matthew, anche se potresti conoscermi con un altro nome. I miei amici mi chiamano Matty. E dovrei essere morto. Non scrivo niente di tutto questo perché qualcuno si senta dispiaciuto per me – scrivo queste parole perché qualcun altro potrebbe essere confuso dal fatto che sa che dovrebbe smettere di bere – come me, hanno tutte le informazioni e capiscono le conseguenze, ma non riescono ancora a smettere di bere. Ma non siete soli, miei fratelli e sorelle.

Negli anni ha lavorato anche per il cinema, realizzando titoli come 17 Again – Ritorno al liceo (con Zac Efron), Appuntamento a Tre, Tutta Colpa di Sara.