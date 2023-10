The Killer: il trailer ufficiale del film di David Fincher

Ecco il trailer di The Killer, nuovo film di David Fincher, in arrivo su Netflix il 10 novembre.

La piattaforma streaming Netflix ha condiviso il trailer ufficiale di The Killer, il lungometraggio che segna il ritorno sullo schermo di David Fincher.

La storia di The Killer racconta di un assassino di professione che si ritrova ad affrontare una crisi esistenziale. Dopo un fatidico quasi incidente, un assassino combatte contro i suoi datori di lavoro e se stesso in una caccia all’uomo internazionale che insiste non è personale.

David Fincher lavora a questo adattamento da circa 14 anni. La produzione è passata prima da Paramount, e, successivamente, è stata acquisita dalla piattaforma Netflix.

Il nuovissimo film adatterà la serie di graphic novel omonima di Alexis Nolent, con la sceneggiatura di Andrew Kevin Walker e la regia di David Fincher. Nel cast sono presenti Michael Fassbender, Charles Parnell, Arliss Howard, Sophie Charlotte e Tilda Swinton.

The Killer è ora disponibile in cinema selezionati, e sarà distribuito sulla piattaforma Netflix il 10 novembre.

