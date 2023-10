Passi giornalieri: uno studio dell’Università di Granada rivela la quantità ideale una buona salute

Un recente studio guidato dall’Università di Granada ha gettato nuova luce sulla quantità di passi che le persone dovrebbero compiere quotidianamente per migliorare la loro salute e ridurre il rischio di morte prematura. Questa ricerca sfata il mito comunemente accettato dei 10.000 passi al giorno e fornisce linee guida più concrete.

L’idea dei 10.000 passi giornalieri, nata in Giappone negli anni ’60, ha dominato la cultura del fitness per anni, ma mancava di una solida base scientifica. Il nuovo studio suggerisce che un obiettivo più realistico si situa intorno ai 7.000 passi al giorno, il che si traduce in circa 6,4 chilometri di camminata quotidiana, considerando il passo umano medio. Inoltre, il ritmo del camminare è un fattore cruciale per ottenere benefici significativi per la salute.

Il team di ricerca, composto da esperti di diverse istituzioni internazionali, ha esaminato dati provenienti da più di 110.000 partecipanti in dodici studi internazionali, giungendo a questa conclusione. Secondo lo studio, anche piccoli incrementi nei passi giornalieri, come aggiungere 500 passi in più, possono portare a miglioramenti nella salute. Questo è incoraggiante per coloro che potrebbero trovare difficile raggiungere l’obiettivo dei 9.000 passi o più.

La ricerca ha anche dimostrato che la velocità con cui si cammina è significativa. Una camminata più veloce è correlata a un minor rischio di mortalità, indipendentemente dal numero totale di passi giornalieri. Inoltre, i risultati sono coerenti tra uomini e donne.

Questo studio offre linee guida chiare per gli obiettivi di passi giornalieri e sottolinea che non ci sono prove che suggeriscano che un conteggio dei passi elevato possa essere dannoso per la salute. In effetti, camminare fino a 16.000 passi al giorno può ancora apportare benefici per la salute, sebbene il rischio si riduca al di là della fascia di 7.000-9.000 passi.

Queste scoperte semplificano gli obiettivi di salute pubblica e offrono a persone di tutte le età una misura tangibile per il loro benessere. Inoltre, il conteggio dei passi è un metodo pratico e facilmente monitorabile grazie alla tecnologia moderna, come smartphone e dispositivi indossabili.