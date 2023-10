Foreste: il WWF lancia un appello per salvarle

I recenti rapporti del WWF mettono in evidenza il grave problema riguardante l’obiettivo globale di fermare e invertire la deforestazione entro il 2030. Questa sfida sta diventando sempre più difficile, poiché la deforestazione si accelera a un ritmo preoccupante.

Nonostante l’impegno di oltre 130 paesi rappresentanti dell’85% delle foreste del mondo per raggiungere questo obiettivo, il pianeta ha perso 16,3 milioni di acri di foresta, di cui il 96% si è verificato nelle regioni tropicali. La situazione è particolarmente preoccupante nei bacini forestali tropicali chiave dell’Amazzonia, del Congo e dell’Asia-Pacifico. La deforestazione su larga scala può avere impatti catastrofici sul clima globale.

Kerry Cesareo, vicepresidente senior per le foreste del WWF, ha sottolineato l’urgenza dell’azione, affermando che, nonostante le sfide, il rapporto Forest Pathways offre una guida concreta a governi, istituzioni finanziarie e attori del settore privato.

Il rapporto propone soluzioni concrete, tra cui una revisione dei finanziamenti destinati alle foreste, una maggiore attenzione alle comunità indigene che gestiscono le foreste in modo sostenibile e la fine degli investimenti e dei sussidi dannosi per l’ambiente.

Il WWF sottolinea anche i progressi realizzati da programmi come l’ARPA (Amazzonia Region Protected Areas) in Brasile e il programma Forests Forward del WWF, che stanno contribuendo in modo significativo alla lotta contro la deforestazione.

Il messaggio chiave è che ora è il momento cruciale per i governi e le imprese di intraprendere azioni concrete per invertire la deforestazione e proteggere le foreste, che sono fondamentali per affrontare le sfide della biodiversità e della crisi climatica. Il WWF si impegna a lavorare con partner locali e globali per fermare la deforestazione e ripristinare le foreste.