Oneira: Star Comics porta a Lucca C&G la nuova opera di Federica Di Meo

Star Comics, proprio in occasione di Halloween, lancia in tutta Italia un vero gioiello tra i manga europei: Oneira, un dark fantasy di produzione francese, una storia dal gusto e dall’ambientazione gotica in grado di far immergere il lettore nel suo mondo dannatamente oscuro. Il volume 1 sarà disponibile, proprio dal 31 ottobre, in fumetteria, libreria, store online e naturalmente anche a Lucca Comics & Games 2023. Special guest dell’evento Federica Di Meo, la mangaka italiana più rinomata a livello internazionale, un’artista già apprezzatissima nel Belpaese che per Star Comics ha precedentemente creato le illustrazioni di Rabbids – Luminys Quest.

Nel mondo di Oneira. sceneggiato da Cab, gli incubi delle persone diventano realtà trasformandosi in creature della notte che mettono a rischio la stabilità e la sicurezza della popolazione. Per combattere questa piaga, la Chiesa ha istituito la Casta delle Epeire, un’élite selezionata di abilissime guerriere. Arane Heos, conosciuta come “Vedova Nera”, è tra le più famigerate e, accompagnata dal leale Bastione, ha portato a termine innumerevoli missioni. Tuttavia, Arane custodisce un segreto da proteggere ad ogni costo: sua figlia Venus, tenuta nascosta in un monastero. Quando la Chiesa viene scossa da tumulti e conflitti interni, Arane ha un solo pensiero: proteggere sua figlia.

Oneira è un manga europeo che ha già riscosso un grande successo in Francia. Cab, infatti, firma una storia dark fantasy colma di intrighi e creature spaventose, mentre Federica Di Meo, con la sua maestria artistica, trasforma brillantemente le sue idee in illustrazioni, dando vita a un mondo opprimente e allo stesso tempo carico di magnificenza ed eleganza. L’autrice tratteggia ambientazioni minuziosamente dettagliate, da solenni monasteri a ville sontuose, e le popola di personaggi memorabili. Grazie alla sua capacità di fondere stili e influenze diverse in un unico, coerente universo artistico, Di Meo sta velocemente diventando un pilastro del manga europeo, un panorama vibrante e in continua evoluzione che l’illustratrice racconterà insieme a Shinichi Hotaka, autore di Shaman, in occasione di Lucca Comics & Games 2023. I due artisti esploreranno il ruolo dell’Europa nel mondo del manga contemporaneo domenica 5 novembre, dalle 16:00 alle 17:00 presso l’Auditorium San Girolamo durante il panel “Europa: terra di mangaka?”. La sessione sarà arricchita dai contributi dei moderatori Lollo Carucci e Cristian Posocco, che guideranno il dibattito e offriranno al pubblico l’opportunità di approfondire il processo creativo e le sfide affrontate dai mangaka.

In occasione del debutto di Oneira durante Lucca Comics & Games 2023, l’illustratrice sarà presente al padiglione Star Comics per delle imperdibili sessioni di firmacopie: per partecipare, i fan non dovranno far altro che seguire tutte le indicazioni sul sito ufficiale di Star Comics. Verrà inoltre allestita una mini-mostra interamente dedicata alla serie nel padiglione Star Comics: gli appassionati che decideranno di acquistare il volume avranno l’esclusiva possibilità di ricevere una speciale sovraccoperta con un’illustrazione inedita e una mappa dettagliata che raffigura i principali scenari di questo viaggio a tinte gotiche. Per tutti gli amanti delle storie tenebrose che non riusciranno a partecipare, ma che vorranno conoscere più da vicino l’universo di Oneira, non resterà altro da fare che seguire Federica Di Meo nel suo tour delle fumetterie durante l’autunno, il cui programma è consultabile sul sito ufficiale di Star Comics.

