Freud’s Last Session: il trailer del film con Anthony Hopkins

Online è stato pubblicato il trailer di Freud’s Last Session, il lungometraggio che vede come protagonista Anthony Hopkins nei panni del celebre psicologo.

Ecco il trailer.

Il film non è basato su una storia vera. Freud’s Last Session è ambientato alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, e racconta dell’incontro tra Freud con lo scrittore e accademico C.S. Lewis, in una giornata in cui i due si ritrovano a parlare di tematiche esistenziali e di Dio. Nella storia viene esplorata anche la relazione tra Freud e la figlia Anna, interpretata da Liv Lisa Fries.

Il regista Matthew Brown ha detto sul progetto:

Al di là della mia curiosità intellettuale e della mia inclinazione verso questo personaggio, c’è un profondo riconoscimento di quanto questo film sia incredibilmente attuale e importante. Viviamo in un’epoca così ideologicamente polarizzata, in cui ognuno è bloccato nella propria tribù, senza un vero dialogo. Voglio fare un film per tutto il pubblico che sia emotivo, stimolante e creativo. Un film che ponga grandi domande, indagando ciò che è al centro della condizione umana: amore, fede e mortalità.

Freud’s Last Session uscirà al cinema il 22 dicembre.