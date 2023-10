Eclissi parziale di Luna: lo spettacolo visibile anche dall’Italia a partire dalla serata di sabato 28

L’evento astronomico avrà inizio sabato 28 ottobre alle 20:02, quando la Luna inizierà ad entrare nella penombra terrestre. Alle 21:35, la Luna sarà gradualmente coperta dall’ombra principale della Terra. Il culmine di questa eclissi sarà raggiunto alle 22:14, momento in cui il 6% della superficie lunare sarà momentaneamente oscurato dalla diretta luce solare. Il fenomeno si concluderà alle 00:26 del 29 ottobre. Tuttavia, è importante notare che questa eclissi sarà solo parziale, poiché la Luna non sarà perfettamente allineata con la Terra e il Sole.

Luna rossa

Al culmine dell’eclissi, se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, sarà possibile osservare la parte oscurata della Luna assumere il tipico colore rosso. Questo effetto è causato dalla componente cromatica della luce solare, che, filtrando attraverso l’atmosfera terrestre, raggiunge la superficie lunare nell’ombra temporanea. L’osservazione di questo spettacolo può essere fatta ad occhio nudo, ma l’uso di un binocolo o un telescopio consentirà di apprezzare meglio le diverse fasi dell’eclissi.

Anche Giove partecipa all’evento

Inoltre, nell’area del cielo in cui avverrà l’eclissi, sarà visibile anche Giove, rendendo l’evento ancora più affascinante. Numerose associazioni locali dell’Unione Astrofili Italiani hanno programmato iniziative legate a questa eclissi, trasformando di fatto la Notte della Luna in un “mese della Luna.” Il Virtual Telescope condividerà in diretta le immagini dell’eclissi a partire dalle ore 20:00, consentendo a chiunque di godere di questo spettacolo celeste direttamente da casa propria.