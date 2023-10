Dehors e tavolini all’aperto: approvata proroga fino al 2024

Il Senato italiano ha dato il via libera a una proroga che avrà un impatto significativo sulla vita dei ristoratori e dei gestori di locali pubblici. L’emendamento al disegno di legge sulla concorrenza, approvato dalla commissione Industria, estenderà il regime semplificatorio per i dehors e i tavolini all’aperto fino alla fine del 2024.

La notizia è stata annunciata dal sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy, Massimo Bitonci, che funge da portavoce del governo in merito a questa iniziativa. Bitonci ha accolto con favore l’approvazione dell’emendamento, evidenziando l’importanza di questa decisione per il settore dell’ospitalità e della ristorazione in Italia.

Durante il periodo pandemico, le concessioni per l’occupazione del suolo pubblico si sono rivelate fondamentali per molti esercenti di bar e ristoranti. Queste opportunità hanno consentito loro di aumentare i loro guadagni e di continuare a operare nonostante le sfide economiche legate alla pandemia. La proroga fino alla fine del 2024 rappresenta un segnale di supporto vitale per questi esercizi commerciali, che ancora devono affrontare incertezze economiche e restrizioni legate alla gestione della pandemia.

Questa decisione politica dimostra l’attenzione del governo nei confronti dei piccoli imprenditori e delle attività locali, che svolgono un ruolo cruciale nell’economia del paese. L’estensione del regime semplificatorio per i dehors e i tavolini all’aperto consentirà agli esercenti di pianificare a lungo termine e affrontare in modo più flessibile le sfide economiche in corso.

La proroga offre una boccata d’aria fresca a un settore che ha lottato per adattarsi alle restrizioni e alle incertezze causate dalla pandemia. Gli esercenti potranno continuare a offrire esperienze di ristorazione all’aperto ai loro clienti, contribuendo così a sostenere l’industria turistica e a promuovere la ripresa economica del paese.