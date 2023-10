Capcom: arrivano i saldi di Halloween su Steam, vediamo le offerte più interessanti

Capcom ha lanciato su Steam i saldi di Halloween che prevedono una serie di offerte speciali per molti dei giochi presenti nel suo catalogo, incluso il recente Resident Evil 4. La lista include un gran numero di titoli tra cui figurano anche Devil May Cry 5, Resident Evil Village ed il nuovissimo Ghost Trick: Detective Fantasma. La promozione Halloween Sale, inoltre, non coinvolge solo i giochi, ma anche i DLC e le espansioni, con pacchetti aggiuntivi in vendita a prezzo ridotto fino al 7 novembre. Vediamo alcune delle offerte più interessanti:

Resident Evil 4 a 48,99 euro – 30% di sconto

Resident Evil Village – Gold Edition a 29,59 euro – 63% di sconto

Monster Hunter Rise – Deluxe Edition a 21,37 euro – 61% di sconto

Monster Hunter Sunbreak a 23,99 euro – 40% di sconto

Devil May Cry V – Deluxe Edition – 15,99 euro – 60% di sconto

DmC Devil May Cry a 7,49 euro – 75% di sconto

Street Fighter V – Champion Edition a 9,99 euro – 50% di sconto

Onimusha a 7,99 euro – 60% di sconto

Ultimate Marvel vs Capcom 3 a 7,49 euro – 50% di sconto

Ma non è tutto, poiché il piatto forte della promo sono in realtà i diversi bundle che vi permettono di portarvi a casa una manciata di titoli a prezzo ridotto, come ad esempio il Resident Evil Halloween Pack che per 22,46€ consente di acquistare in un colpo solo Resident Evil 0, Resident Evil, Resident Evil 2 e Resident Evil 3, o come il Dead Rising Halloween Pack, che per 16,49€ permette di aggiungere alla libreria Dead Rising, Dead Rising 2, Dead Rising 2: Off the Road, Dead Rising 3 Apocalypse Edition e Dead Rising 4.

Trovate la pagina delle offerte a questo indirizzo.