Persona 3 Reload, Persona 4 Golden e Persona 5 Tactica, tra novità e Collector’s Edition

Atlus sta condividendo numerose informazioni riguardo le prossime tre uscite della sua saga più celebre, Persona. Persona 3 Reload, Persona 4 Golden e Persona 5 Tactica stanno incuriosendo sempre più giocatori ed ecco dunque che vi presentiamo tutte le novità a riguardo, compresa la sontuosa Collector’s Edition del 4 episodio in versione “definitiva”.

Partiamo dal gioco inedito, il nuovo GDR strategico Persona 5 Tactica, di cui il team di sviluppo sta mostrando il gameplay e le funzioni speciali (come il “Rigioca” e la “Nuova Partita+” nella serie di video con protagonista il gatto Morgana.

Questa la sinossi del gioco:

Spodesta i tuoi nemici in Persona 5 Tactica con potenti Personae e un vasto arsenale, e spazzali via con stile in questo nuovo GdR tattico ispirato al pluripremiato gioco Persona 5. Persona 5 Tactica arriva su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch il 17 novembre 2023. Persona 5 Tactica sarà anche disponibile su Xbox Game Pass all’uscita.

Atlus ha poi condiviso nuovi dettagli anche sul nuovo remake del GDR Persona 3 Reload, presentando le nuove uniformi S.E.E.S., il sistema di Statistiche sociali, la vita in dormitorio, i compagni di scuola e altro ancora in nuovi video speciali. Inoltre, ha pubblicato anche il primo di una serie di trailer dietro le quinte con alcuni dei doppiatori degli amati personaggi di Persona 3 e Persona 3 Reload, discutendo del gioco, del suo retaggio e della community, con la partecipazione di Aleks Le (protagonista), Zeno Robinson (Junpei), Heather Gonzalez (Yukari) e Michelle Ruff (Yukari).

Persona 3 Reload arriverà il 2 febbraio 2024 su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5 e PlayStation 4. Persona 3 Reload sarà anche disponibile su Xbox Game Pass all’uscita. Oltre alle edizioni standard fisiche e digitali, sono disponibili due edizioni speciali Digital e una retail.

Persona 3 Reload Digital Deluxe Edition e Persona 3 Reload Digital Premium Edition sono le due edizioni speciali Digital, che comprendono:

Persona 3 Reload: Artbook digitale da 64 pagine di bozze dei personaggi, bozze concettuali, sfondi e altre illustrazioni del gioco!

Persona 3 Reload: Colonna sonora digitale con le recenti tracce rimixate di Persona 3 originale più tutte le nuove tracce di Persona 3 Reload, presentate dal team audio di Atlus, per un totale di 60 nuove canzoni.

In più, la Premium comprende anche tutti i DLC disponibili all’uscita, con: Pacchetto DLC Persona 3 Reload che include tutti i contenuti aggiuntivi del gioco (Set di costumi Ladri Fantasma P5R, Set di costumi Shujin Academy P5R, Set Personae P5R 1, Set Personae P5R 2, Set musica P5R, Set di costumi liceo Yasogami P4G, Set Personae P4G).

Edizione fisica limitata: Persona 3 Reload Aigis Edition; quest’edizione di lusso include una gamma di oggetti imperdibili per i fan:

Statuetta di Aigis

Artbook di Persona 3 Reload

Un meraviglioso artbook da 64 pagine, che contiene una gamma di illustrazioni sul gioco, tra cui personaggi, ambientazioni, sfondi e materiali grafici di gioco!

Colonna sonora di Persona 3 Reload

Include la musica del gioco a cura del team audio di ATLUS. Oltre alle versioni Reload delle canzoni riarrangiate di Persona 3, ci sono anche nuovi pezzi! 60 canzoni

in totale, suddivise in 2 dischi, per una colonna sonora stupenda!

Voucher pacchetto DLC Persona 3 Reload

Include tutti i DLC disponibili al lancio

Gioco base Persona 3 Reload (edizione fisica

Bonus preordine: Set musica Persona 4 Golden

La Collector’s Edition di Persona 4 Golden, invece, sarà disponibile per il pre-order a partire da domani, 27 ottobre, solo tramite Limited Run, in versione Nintendo Switch, PlayStation 4 and Xbox Series X e con numerosi contenuti fisici di lusso. Tre le edizioni disponibili:

Standard Edition (Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox), che presenta solo una copia fisica del gioco;

Grimoire Edition (Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox), con in più:

SteelBook

Grimoire book box

Slipcover

Midnight Channel Edition (Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox), con in più:

SteelBook

Grimoire book box

Slipcover

Lenticular Midnight Channel Box

Yu Narukami’s Glasses and Display Stand

Official Soundtrack

Metal Velvet Room Pin

Metal Teddie Statue

All-Out Attack Shadowbox

Premium Trading Card Set

Photo Print

Certificato individuale e numerato di autenticità

Trovate tutti i dettagli sul sito di Limited Run Games.

