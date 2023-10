John Carpenter non vuole considerarsi un maestro dell’horror

Considerando che sono diversi i personaggi capaci di elevarsi a fronte di lavori non eccezionali, fa effetto sentire John Carpenter rifiutare l’etichetta di maestro dell’horror.

Ecco cosa ha dichiarato il regista John Carpenter riguardo questo ruolo assegnatogli idealmente dalla critica e dagli appassionati:

Mi dispiace, ma non sono un maestro di niente. Voglio solo passare il mio tempo giocando ai videogiochi e guardando il basket. Questo è tutto ciò che mi interessa fare. Non voglio disturbare nessuno. Ho fatto di recente una piccola serie. Se non vi piace va****o. Se vi piace, sono contento. Quindi, ecco, tutto qua.