Ark: Survival Ascended, primo trailer di gameplay dall’Xbox Partner Preview

Come promesso, Ark: Survival Ascended è tornato a mostrarsi durante l’Xbox Partner Preview con un primo trailer di gameplay che ci permette di apprezzare la nuova veste grafica di questa interessante versione next-gen del titolo. Vediamo il filmato:

Ark: Survival Ascended è la versione rimasterizzata per PS5, Xbox Series X/S e PC di Ark: Survival Evolved, ricreata totalmente in Unreal Engine 5. La nuova versione dell’avventura giurassica promette, infatti, un’esperienza molto più realistica ed immersiva grazie grazie al nuovo sistema di illuminazione globale dinamica (lumen) e all’elevato numero di poligoni (nanite) che consentono la riproduzione di elementi di altissima qualità.

Ma le novità non finiscono qui: oltre ad includere diverse migliorie a livello di gameplay, tra le principali aggiunte di questa nuova versione c’è anche il “cross-platform modding“, ovvero la possibilità di utilizzare anche su Xbox Series X|S le mod presenti per la versione PC. Una funzione che andrà ad arricchire in maniera considerevole l’esperienza di gioco.

Ark: Survival Ascended è ora disponibile in early access su Steam al prezzo base di 44,99 euro, e sbarcherà su console a novembre con un prezzo da annunciare.